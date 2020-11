Los All Blacks derrotaron a Los Pumas por 38 a 0, en el Tres Naciones

80+6′

FINAL DEL ENCUENTRO: LOS ALL BLACKS DERROTARON A LOS PUMAS POR 38 A 0

85′

TRY DE NUEVA ZELANDA

73′

¡Tres puntos más para Mo’unga!

71′

NUEVO TRY DE NUEVA ZELANDA, AHORA DE JORDAN TRAS OTRO ERROR DE ARGENTINA CON LAS MANOS, ERRORES DE ARGENTINA

67′

Impresionante cómo corre Mo’unga con la pelota en las manos. Pero no la puede soltar y hay penal en contra para All Blacks.

63′

Sale del partido Nicolás Sánchez.

61′

Otro error de manos para Argentina. Sufre y sufre el equipo de Ledesma.

56′

Cambios en los Pumas para dar aire al equipo. Muy mal en ataque los argentinos.

53′

Mo’Unga no falla ahora. Crece la diferencia a 0-17.

52′

TRY DE NUEVA ZELANDA, TRY DE LOS AL BLACKS, SAVEA CONSIGUE EL ENSAYO

51′

En el Scrum está ganando hoy Nueva Zelanda y Los Pumas sufren. Parecen dos equipos totalmente diferentes con el de hace dos semanas.



49′

Erro de manos de Clarke ahora y se pierden el Try los All Blacks.

46′

Duro inicio de segundo tiempo para los Pumas. Los All Blacks comenzaron como terminaron el primero, con todo. Sufre Argentina.

41′

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO

Esta vez no hubo milagro: los Pumas cayeron por 38 a 0 ante los All Blacks, por la quinta fecha del Tri-Nations, y sefueron con una sensación amarga del estadio McDonald Jones, de la ciudad australiana de Newcastle. El próximo sábado, el equipo dirigido por Mario Ledesma jugará el último compromiso ante Australia.

En el primer tiempo, el equipo argentino sufrió desde el minuto incial y, para peor, cayó en muchas imperfecciones que hicieron todavía más difícil encontrar un equilibrio durante el desarrollo. De todas maneras, más allá de los errores, el equipo de Ledesma la sacó barata porque solo sufrió un try (11′ Dane Coles) y se fue al descanso con un score desfavorable de 10 a 0.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The All Blacks draw first blood 🔥 <br><br>📺 Watch <a href="https://twitter.com/hashtag/ARGvNZL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ARGvNZL</a>: <a href="https://t.co/srZbAcJls8">https://t.co/srZbAcJls8</a> <br>📝 Live Blog: <a href="https://t.co/rCkTd0oJDi">https://t.co/rCkTd0oJDi</a><br>📱 Match Centre: <a href="https://t.co/BW9MBtDZcJ">https://t.co/BW9MBtDZcJ</a> <a href="https://t.co/TcWuKFF7BD">pic.twitter.com/TcWuKFF7BD</a></p>— Fox Rugby (@FOXRUGBY) <a href="https://twitter.com/FOXRUGBY/status/1332612301350834176?ref_src=twsrc%5Etfw">November 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



La segunda etapa acentuó el dominio de los All Blacks, que agudizaron la presión y asfixiaron a los Pumas en cualquier sector del campo. De hecho, Ardie Savea anotó el segundo try para los locales a partir de una jugada de manual, que volvió a golpear a la selección argentina. De lo poco que pudieron intentar los Pumas en medio de esa oleada negra, también fallaron en la posesión de la pelota y en la coordinación.

A 12 minutos del final, Will Jordan sacó rédito de un grave error de la Argentina -un mal pase de Carreras a Cordero- y anotó el tercer try para All Blacks, que con esa anotación alcanzó el punto bonus del partido. Enseguida, el mismo jugador volvió a sacar provecho del desconcierto puma -otra falla de Carreras-, interceptó el mal pase y se fue directo al in goal para la cuarta conquista. El 31 a 0 ya era demoledor.

Los All Blacks homenajearon a Maradona

