LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Diciembre

El Espíritu Santo es luz. Eso significa muchas cosas:

La luz del sol hace posible la vida. Si el sol se apagara, la vida desaparecería en esta tierra. Por eso, la luz también simboliza la vida, y el Espíritu Santo es una fuente permanente de vida. Habitando en lo más íntimo de cada cosa, la hace existir con su poder. Pero de un modo especial, el Espíritu Santo es vida para nuestra intimidad, porque él es amor, y sin el amor no hay vida que valga la pena.

La luz también es necesaria para caminar, para ver el camino, para saber a dónde vamos. Si alguna vez hemos hecho la experiencia de caminar a oscuras, perdidos y desorientados, sabemos lo que significa la luz. Y cuando aparece una pequeña claridad que nos orienta, la amamos y la agradecemos. El Espíritu Santo es luz. Él nos hace descubrir por dónde tenemos que caminar y hacia dónde tenemos que ir. Cuando lo invocamos con sinceridad, él nos ilumina para tomar las decisiones correctas.

La luz también nos permite ver las cosas, descubrir sus colores, su belleza. Cuando dejamos que el Espíritu Santo ilumine cada cosa, podemos ver su hermosura y disfrutarlas mucho más.

Demos gracias al Espíritu Santo porque él derrama su luz en nuestra vida.

PILDORAS DE FE🌾

No temas, tú no eres un «olvidado» de Dios, Él mira en silencio todo lo que haces. Tus esfuerzos no pasan desapercibidos, Dios sabe lo que te está pasando. Dios te quiere consolar entre sus brazos y hacerte sentir amado y valioso. Hoy te lanzo este desafío: ¡Sigue luchando! ¡No te des por vencido!, tu fe no depende de cómo te sientas ¡No dejes de creer! La fe puede llevarte a ver cosas sorprendentes en tu vida. Aunque no lo puedas ver ahora, Dios camina a tu lado y está obrando planes prósperos para tu vida a fin de darte un futuro y una esperanza prometedora. Sonríe a pesar de todo, resiste la prueba con valor y alegría. ¡Ánimo!