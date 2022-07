LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

8 de Julio

Nuestra peor debilidad es no poder aceptar nuestra pequeñez, olvidar que somos sólo una pequeña parte del universo sin límites, uno más en esta humanidad inmensa. El corazón se rebela, porque su debilidad lo lleva a pretender ser el centro del todo.

Es importante que nos demos cuenta que se trata de una pretensión absurda. No somos ni seremos el centro de la realidad. Nosotros moriremos y el mundo seguirá funcionando y avanzando. Pero nuestra gran debilidad nos lleva a engañarnos y a sentir que realmente el mundo gira a nuestro alrededor. Por eso no entendemos que los demás no estén pendientes de nosotros, que no nos escuchen, que no nos tengan en cuenta, que nos ignoren o nos olviden. En realidad, eso es lo más natural. Los demás no tienen por qué girar a nuestro alrededor.

Pidamos al Espíritu Santo que destruya ese terrible engaño, que nos ayude a abrir los ojos para descubrir la amplitud del universo, para ampliar nuestros horizontes, para romper esa cárcel enfermiza del propio yo, para reconocer que nosotros giramos alrededor de Dios, porque él es el verdadero centro. Entonces nos liberaremos de muchos sufrimientos inútiles.

PILDORAS DE FE🌾

Abre tu corazón en este momento, invoca al Señor tu Dios y haz tuyas las palabras del salmista: «Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja». (Salmo 69,30) No te desanimes ante nada, no permitas que los miedos se apoderen de ti. Deja que Dios derrame su amor sobre tu corazón. Con su asistencia paternal todo lo podrás ¡Ánimo! Amén