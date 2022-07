LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

“Ven Espíritu Santo, y enséñame a amarte como tú me amas.

Tú sabes que yo soy parte de la hermosura de este mundo, como cada nota es parte de una hermosa canción, y es necesaria igual que las demás.

Por eso, aunque nadie me hubiera esperado cuando yo nací, tú sí me esperabas, tú estabas deseando mi nacimiento.

Por eso tu Palabra me dice: ‘Yo te amé con un amor eterno’ (Jer 32, 3).

Quiero dejarme mirar con tus ojos de amor, quiero reconocer tu mirada de ternura, y descubrir que, aunque los demás miren mis defectos, tu mirada me contempla amándome.

Tu Palabra me dice: ‘Aunque tu propia madre se olvidara de ti, yo nunca te olvidaré’ (Is 49, 15).

Si a veces yo siento que valgo poco, que no sirvo, que no soy digno de amor, sin embargo tu Palabra me dice otra cosa:

‘Eres precioso para mis ojos, y yo te amo’ (Is 43, 4).

Toca mi interior herido, Espíritu Santo, para que pueda descubrir que ese amor tan grande

también es para mí.

Ven Espíritu Santo.

Amén”.

PILDORAS DE FE🌾

¿Atravesando por una dura lucha? Repite en este momento: “Gracias, Señor mío, por darme oportunidades nuevas cuando creo que todo está perdido. Te entrego todas las situaciones incómodas y difíciles que estoy atravesando, sé que esos nuevos retos serán para fortalecer y hacer crecer mi fe. Sé Tú, quien me ayude a superarlas con optimismo y valentía. Muchos a mi alrededor vendrán con pesimismo y a decirme que no puedo, pero escondo mis oídos a esas voces grises y me escudo en tu palabra: “Confía tu suerte al Señor, y Él te sostendrá: nunca permitirá que el justo perezca” (Salmo 55,23) Confiado en esas Palabras, pide al Señor su bendición que Él no es un Dios mezquino ni niega a sus hijos la oportunidad de sobreponerse y salir victorioso ¡ÁNIMO!