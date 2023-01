LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

22 de Enero

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia.

Enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí, y ayúdame a reconocer que en mí también hay belleza, porque soy obra de un Padre divino que me ama y me ha dado su Espíritu.

Sabes que a veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido. Ayúdame a mirarme como Jesús me mira, para que pueda comprenderme y perdonarme a mí mismo.

Ven, Espíritu Santo, derrama en mí toda tu fuerza, para que pueda comenzar de nuevo y no me desprecie a mí mismo.

No permitas que me dominen los remordimientos, porque tu amor siempre me permite comenzar de nuevo.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE💫

En todo momento, mira hacia arriba, hacia el único y poderoso Dios que puede entregarte la fuerza para resistir las ventiscas más violentas y salir adelante. Llama y se te abrirá, pide y se te dará. No hay petición que a Dios se le escape, no hay situación que vivas que Dios no tenga bajo su control y por la cual Él quiera manifestar su poder. Recuerda que tu Dios es un ¡Dios de protección y de amor! El Dios de los consuelos ¡Sigue adelante!, confía en que su mano amiga te sostiene y te va llevando por caminos de bien. No te dejes arrastrar por el pesimismo. No importa cuáles sean los obstáculos a superar ni su tamaño, la gracia de Dios siempre será MÁS GRANDE, Él es el Dios de lo imposible. La fuerza de Dios te acompaña en todos tus caminos si a Él recurres. Su amor no cambia, no se cansa, no se desgasta, Él quiere darte abundantes bendiciones ¡Confía!