LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

23 de Febrero

«Ven Espíritu Santo. Porque yo fui creado para encontrar la felicidad, la verdadera paz, el gozo más profundo, pero todo eso sólo se encuentra en ti. Las cosas de este mundo me dan alguna felicidad, pero al final siempre me dejan vacío y necesitado.

Por eso te ruego, Espíritu Santo, que me des la gracia de abrirte mi interior y de amarte con todo mi ser, para alcanzar el gozo que vale la pena. Quiero gozar de tu amistad, tu cariño, tu abrazo de amor, tu fuego santo. No permitas que me absorban las cosas del mundo y tócame con la caricia suave y feliz de tu ternura.

Ven Espíritu Santo, para que pueda entrar en el corazón de Jesús, para que sienta el llamado del Padre Dios que siempre me espera.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»





PILDORAS DE FE💫

Empezar de nuevo y seguir adelante a pesar de las dificultades, es cosa de Valientes. Recapacita hoy en tu forma de actuar. Sé un imitador de lo bueno y desecha lo malo. Dios te conoce y ve tus intenciones, Él sabe que tú puedes y está dispuesto a ayudarte. Él es especialista en regalar nuevas oportunidades cuando estamos dispuestos a cambiar