Concesionarios invitan a vender los dólares al blue para que comprar autos sea buen negocio

Para quienes tienen billetes atesorados, el precio de los 0 km bajó cerca de un 30 por ciento.

Cada vez que sube bruscamente la cotización paralela del dólar, losconcesionarios reciben una oleada de consultas. Ocurre que, por la enorme brecha con la cotización oficial, quien tiene los billetes verdes en mano puede sacar ventaja.

Vamos a poner un ejemplo claro: este mes, el precio oficial del Toyota Etios en su versión más accesible es de $2.579.000. El 1 de julio, era el equivalente a $10.974 dólares (235 pesos para la compra). Hoy, 27 de julio, bajó a $8.187 dólares (315 pesos para la compra).

No es la primera vez que sucede y, sin ánimos de hacer pronósticos negativos, probablemente no será la última vez que sucederá, pero ojo: hay un punto que los concesionarios no aclaran, pese a ser de gran importancia.

Quien reserva un auto 0 km hoy del que no hay stock, no fija el precio. Los vendedores toman una parte pequeña de monto total y el resto se ajusta al momento de la entrega, que puede ser de acá hasta a seis u ocho meses. En ese lapso, obviamente, el precio sube. Por ende, no resulta del todo conveniente liquidar todos los dólares para comprar un modelo del que no hay stock.

Años anteriores, cuando el dólar pegaba un salto brusco y había stock (por ende, se fijaba el precio del vehículo) se producía una situación ideal para quienes tenían billetes guardados. Hoy, como hay pocos autos, no resulta tan conveniente.

La voz de los concesionarios

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), Ricardo Salomé, aseguró que “la incertidumbre cambiaria de estos días lleva a que mucha gente se paralice, pero también puede ser una verdadera oportunidad”.

“Quien tiene algún ahorro puede hacer hoy un gran negocio, haciendo valer su “dólar canuto” a más de $300, lo quele va a dar la posibilidad de comprar un vehículo un 30/35 por ciento más barato en dólares de lo que estaba hace pocas semanas”, explicó el ejecutivo.

Salomé continuó: “Más allá de algún vehículo puntual, que puede tener alguna demora, hay disponibilidad de los modelos que se fabrican en el país con lo cual, para el que esté dispuesto a adaptarse a la oferta existente, hoy es un gran momento para comprar un vehículo, que además de disfrutarlo, le va a permitir preservar valor”.

Además, contó que “existen financiaciones en muchas terminales, que son buenas oportunidades para sacar un millón y medio o dos millones de pesos a tasas reducidas y totalmente subsidiadas por las marcas”.