Maluma vs Neymar: el cantante reabrió su cuenta de Instagram y explicó la situación

Neymar ahora sale con la ex pareja de Maluma, Natalia Buralich, a quién el cantante le habría dedicado su single «Hawai»; tras la publicación de un video en el que se ve al jugador cantando esa canción se armó una polémica que Maluma se encargó de aclarar

En losúltimos días mucho se estuvo hablando de un video que subió Neymar Jr, el jugador de fútbol brasilero, en “burla” hacia Maluma, el cantante internacional de reggaeton, y este viernes por la madrugada llegó una respuesta.

La historia comenzó cuando Maluma se separó de Natalia Barulich, quien ahora comenzó a salir con el astro brasilero. Tiempo más tarde, el colombiano sacó la canción “Hawai” que supuestamente estaba dedicada a su ex y la falsa relación que lleva con el brasileño, y Ney subió un video con ese tema de fondo y riéndose con el plantel de PSG, que jugará este domingo la final de Champions League ante Bayern Munich.

“No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él (por Neymar). Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner Hawai después del partido”, expresó Maluma en un vivo de Instagram.

Más adelante, el artista, que había cerrado su cuenta de IG, comentó sobre el jugador, que es conocido suyo: “Con Neymar no tengo problemas, soy muy pacífico. No me gustan los problemas. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo. Le deseo todo el éxito, es un crack”.