Marcha atrás: Burlando eliminó el spot de campaña que lo mostraba con el asesino de Cabezas

El abogado se defendió de las críticas y responsabilizó a su equipo de trabajo por no “filtrar situaciones”.

El lanzamiento de la candidatura de Fernando Burlando para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires llegó acompañado de polémicas. Luego de que se filtrara en el spot de campaña una imagen de él mismo caminando junto a José Luis Auge, uno de los condenados por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, el abogado que ofició como su defensa en aquel juicio decidió eliminar el video.

“Yo no soy Dios ni quién para juzgar a la gente, pero sí bajé de las redes, porque me parecía lógico, y sobre todo porque podía interpretarse como una provocación“, comenzó diciendo en su defensa.

El abogado que representó a la familia Báez Sosa en el juicio por el crimen de su hijo se refirió a la polémica y deslindó responsabilidades sobre su equipo: “Era un video casero, en función de ciertos principios que tenemos (en la campaña), uno de ellos es la austeridad. Tengo un equipo que no es muy profesional, que tal vez no evalúa, no filtra situaciones, porque esta era una situación para ser filtrada”, sostuvo en diálogo con TN.

"Burlando":

Por comentarios sobre este video pic.twitter.com/dE7uaWmywx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 21, 2023

Al mismo tiempo, argumentó: “Yo no cancelo ni juzgo, no voy a jugar a nadie porque no me corresponde, porque no me considero autoridad para hacerlo. En algún momento no lo pude creer que haya pasado esto, y constatada la situación lo que hice fue borrar ese video”.

Sobre los comentarios que surgieron en torno a la campaña y su candidatura, manifestó: “Respecto de la opinión, de todo lo que puedan decir, no va a ser un freno para mí. Es más, creo que es una situación que me fortalece y que me motiva para salir adelante con otro tipo de ojo y controles, y bueno solamente pedir disculpas por lo que pasó”, cerró.

Cabe recordar que previamente, en una entrevista para Modo Fontevecchia, Burlando había asegurado que no sabía quién lo acompañaba en los spots, “lo acompañaba mucha gente”. “Ese caso fue hace muchos años, así como visite ese lugar estuve viviendo también en otros asentamientos, esa es la idea de esta campaña, se acerca gente de todo tipo, es parte de la realidad argentina, yo no soy autoridad para cancelar a nadie, ni soy el indicado de juzgar, no es mi tarea”, había dicho el abogado.