Massa-Máximo Kirchner 2023, el fuerte rumor que sigue creciendo

Además de dar indicios sobre una posible candidatura oficialista, el periodista Roberto García contó detalles sobre la fuerte discusión que protagonizaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Por medio de su programa televisivo “La Mirada de RG” en Canal 26, el periodista, Roberto García, analizó el panorama político actual y reveló información acerca del conflicto entre el mandatario argentino, Alberto Fernández, con la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El ex director de Ámbito Financiero inició su editorial sosteniendo que “el sábado(21/03) no fue un día más en la vida de Alberto Fernández”.

“Tenemos que retrotraernos unos días atrás a una durísima conversación entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en la cual discutieron de forma acalorada, casi a los gritos e incluso tirando algún que otro plato por la designación de Martin Soria en el Ministerio de Justicia”, informó y añadió: “Parece que Alberto Fernández no estaba tan de acuerdo con esa decisión. Como hubo una discusión, se dirimió a favor de la vicepresidente; y con decepción de la vicepresidente frente a la actitud de Fernández”. Por esta razón, el malestar de CFK se debe al ninguneo por parte de Alberto F. en relación a la agenda judicial que sigue la vicepresidente.

“El conflicto terminó cuando Alberto F. dijo ‘bueno, me están presionando demasiado. Si es necesario me voy’ “, contó. “Según las versiones, esto ocurrió, no se desmintió y se agravó por la falta de vacunas. Hay un problema nítido y claro de mala gestión por parte del gobierno y del cual Cristina se ha alejado pero no puede alegar de que ella no tiene nada que ver”.

Y agregó: “El desenlace de esto es que ambos se necesitan. Los dos viven del mismo respirador. A Cristina se la ve radiante, espléndida, con mucha energía. En tanto, Alberto está agitado, trasnocha, se reúne con amigos para ver cómo debe enfrentar la situación que se avecina”.

En relación a este conflicto, el miembro de la Academia Nacional de Periodismo afirmó que “Cristina se siente decepcionada por haber hecho la campaña con Alberto de presidente y diría que ya está pensando en otra persona para 2023”.

“Si les dicen que la fórmula para 2023 va a ser Massa – Máximo, probablemente no se equivoquen”, declaró. Sin embargo, remarcó que “falta demasiado”.