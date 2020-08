Mica Viciconte desafió a Nicole Neumann y habló sobre la actividad sexual con Cubero

La panelista reveló detalles de su intimidad sexual con su ex pareja.

Luego de que Nicole Neumann revelara detalles de su actividad sexual cuando estaba casada con Fabián Cubero, Mica Viciconte redobló la apuesta y defendió a su actual pareja.

“Fabián es un tigre”. Luego, agregó: “Cada uno hace lo que quiere, pero yo puedo hablar de Fabián y de mí, que somos los que tenemos la relación actualmente. Yo agradezco hacer el amor con alguien con quien tengo pasión, que siento su amor y que lo amo. Así que no puedo pedir más nada”.

Al rato, disparó: “Yo no voy a redoblar la apuesta. Lo único que voy a decir es que cuando Fabián pisa, cuesta que crezca el pasto”. Intrigado, Nicolás Magaldi preguntó: “¿Decís que cuando Fabián actúa es difícil soltarlo?”. Y una vez más, Viviconte apeló a una metáfora zoológica: “Es un conejito. Ja. Pero no voy a contar cuándo lo hago, no me interesa. Tengo una linda relación”.