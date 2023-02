Moria Casan reveló por qué no se habla con Susana Giménez

La actriz destacó que con la conductora no se saludan ni para los cumpleaños.

La relación entre Moria Casán y Susana Giménez es casi inexistente. Las divas no se hablan ni se muestran juntas públicamente. Ahora, la protagonista de Brujas explicó cómo es la situación entre ellas.

«Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal», comenzó diciendo Moria en una entrevista con Gente.

La morocha reconoció que el vínculo entre ellas quedó anclado en la década del ’90. «Ni nos hablamos, ni nos saludamos para nuestros cumpleaños», sentenció.

Moria y Susana en la entrega de los Martin Fierro 2007. Foto: Martin Bonetto.

«He ido muchas veces a su programa, pero contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo. Ella fue a verme a la obra que hice con la Coca Sarli y en Brujas», agregó.

A la vez, Moria reconoció que la no relación no tiene que ver con una rivalidad sino que se trata de otra cosa. «No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en la Mary. Pero bueno, tenemos otro crecimiento».

Susana Giménez y Moria Casán en 1979.

“Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del Shock. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo», explicó la actriz sobre su visión de la conductora.

Por último, Casán dijo que tiene pocas amigas en el medio artístico. «Para mí son esas con las que nos instagrameamos aunque no nos veamos tanto. Nos ponemos al tanto del crecimiento de nuestras nietas, no hay nada de show off», concluyó.

El enfrentamiento entre ambas divas viene desde hace años. En 2021, por ejemplo, Moria criticó a Susana luego de que ella criticara al gobierno.

«Yo lo que no quiero es ‘Argenzuela’, eso es lo que no quiero para nada. Veo lo que pasa en Venezuela y es muy triste y veo que Argentina va a en ese camino», había dicho la Sú.

Y cuando le consultaron a su colega por los dichos, ella fue lapidaria: «Ah, Argenzuela, oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen. Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Yo siempre construí todo acá», aseguró.

«Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres y en el ambiente pocas», destacó Moria aquella vez.