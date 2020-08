Nuevo escándalo entre Neymar y Maluma: el video que habría provocado el cierre del Instagram del cantante

El brasileño habría tenido un romance con Natalia Barulich, quien fue novia del cantante colombiano durante dos años

Neymar, Natalia Barulich y Maluma

Este miércoles los fans del cantante Maluma se sorprendieron al advertir que el artista eliminó su cuenta de Instagram. Sin aviso previo, se marchó de una de las redes sociales más populares del plantea en donde tenía millones de seguidores y solía mostrarse bastante activo. A falta de una explicación por su decisión, sus seguidores comenzaron a buscar respuestas y al parecer el despecho estaría detrás de todo este asunto.

Es que el martes el Paris Saint-Germain (PSG) venció al RB Leipzig por 3-0 en la Champions League y se clasificó a la final del certamen. La máxima estrella del conjunto francés es nada menos que Neymar, quien una vez que culminó el partido publicó varias historias cantando y festejando con sus compañeros. Entre las canciones que sonaron, se escuchó Hawái, el nuevo tema de Maluma.

La canción fue lanzada en julio de este año y según publicó el portal de noticias Page Six, la letra está inspirada en Natalia Barulich, ex pareja del colombiano quien hace algunas semanas se mostró muy romántica con Ney: “No le dijo nada a Natalia. La escribió basándose en sus propias experiencias personales”. La historia que relata el artista en su nuevo hit es sobre un hombre que ve cómo su ex pareja publica contenido en las redes sociales con su nuevo novio, pero que solo busca darle celos porque en realidad sigue enamorada de él. Play Neymar cantando canción de Maluma

Cuando el argentino Ángel Di María publicó el video en el que se ve al brasileño cantando esa canción, cientos de usuarios se agolparon en el perfil de Maluma y le escribieron burlándose de su situación. Tras esto, el artista borró su cuenta.

Lo cierto es que el cantante y Natalia Barulich rompieron en octubre de 2019, luego de casi dos años de relación. En aquel entonces, la prensa brasileña había anticipado que la modelo le había sido infiel y que había tenido un amorío con el futbolista del PSG.

En mayo de este año ella y el ex Barcelona protagonizaron una serie de fotografías para la revista GQ. Fue allí que la joven compartió una imagen en la que ambos se ven muy apasionados, pero que en realidad es parte de la sesión, y escribió: “Bonnie & Clyde, en una publicación que decoró con emojis de un corazón y otro de besos. Por su parte, el delantero se ha mostrado junto a ella en las redes, por lo que se cree que de haber sucedido algo entre ambos, pudo haberse tratado de una relación casual.

Natalia Barulich y Maluma se conocieron en la filmación del video «Felices los 4» (Instagram)

La letra completa de Hawái:

Deja de mentirte

La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo

Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa’ darme celos

No te diré quién, pero llorando por mí te vieron

Por mí te vieron

Déjame decirte

Se ve que el te trata bien, que es todo un caballero

Pero eso no cambiará que yo llegué primero

Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero

Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea

Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na’

Miéntele a todos tus seguidore’

Dile que los tiempo’ de ahora son mejore’

No creo que cuando te llame me ignores

Si después de mí ya no habrán más amores

Tú y yo fuimo’ uno

Lo hacíamo’ en ayuna’ antes del desayuno

Fumábamo’ la hookah y te pasaba el humo

Y ahora en esta guerra no gana ninguno

Si me preguntas, nadie tiene culpa

A vece’ los problemas a uno se le juntan

Déjame hablar, porfa, no me interrumpas

Si te hice algo malo, entonces discúlpame

La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel

Baby, pero no eres feliz con él

Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea

Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na’