Oscar Parrilli demandó a Marcelo Bonelli por daños y perjuicios

El periodista comentó que recibió un telegrama con la denuncia del senador pero que en ningún momento aclara los motivos ni argumentos de la misma. Durante la jornada del viernes, el periodistarecibió en su casaque expresaba una acusación. El autor de la demanda fue nada más ni nada menos que el senadorquien, en el marco de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, introdujo un polémico artículo sobre el rol de los medios.

En ese sentido, el ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner pretende que los jueces informen al Consejo de la Magistratura “la influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión”.

Frente a la demanda, Bonelli expresó su opinión: “Esto es el patoterismo, la intención de amedrentarnos, cosa que no van a lograr. En ningún momento aclaran el motivo por el cual me citan, no sé de qué se trata”.

En referencia al polémico artículo “E” de la reforma, el periodista argumentó que “nunca dice en el telegrama cuál es el daño y perjuicio. Está claro que el proyecto de ley y este tipo de acciones, de carácter intimidatorias, forman parte de la misma historia”.

En tanto, detalló que la citación es para los primeros días de septiembre y aclaró: “No tengo ningún problema para responder, no tengo miedo y estamos muy seguros de lo que hemos hecho. Estoy tranquilo. La verdad, aburren. Podrían evolucionar un poquito, como evolucionan las sociedades y ser un poco más democráticos“.

“La ‘cláusula Parrilli’ afecta la libertad de prensa. La oposición se manifestó en contra y sorprendió, porque es una cláusula que busca amedrentar y que no se difunda el trámite judicial”, exclamó Bonelli indignado. Y agregó: “Esto involucra a Cristina, a Macri, a todos. Lo importante es la mayor transparencia. Lo que busca en realidad este tipo de cláusulas, que son anticonstitucionales, es amedrentar al periodismo”.

“Todo el mundo tiene derecho a demandar a quien quiera, pero justo ayer me llegó a mi casa una intimación del senador Oscar Parrilli firmada por su abogado, Gregorio Dalbón, iniciando un proceso judicial por daños y perjuicios”, indicó en su programa Sábado tempranísimo por radio Mitre.

Por último, sin salir de su asombro, dijo que “si te citan a una mediación, yo tengo que ir sabiendo lo que voy a decir”. Calificó la denuncia como “un ataque sorpresa” y añadió: “Me parece absurdo. Quizás dije algo que ofendió a Parrilli”.

Para concluir, deslizó una crítica al kirchnerismo: “Cuando hay grandes prioridades, como por ejemplo el tema sanitario, económico o inseguridad, la preocupación de Cristina Kirchner es la reforma judicial“.