Riquelme rompió el silencio y habló de la pelea entre Zambrano y Benedetto: “Tienen que reflexionar”

El vicepresidente del club tomó la palabra horas después de la sanción de dos fechas para los futbolistas por las piñas en el entretiempo ante Racing

El Mundo Boca no tiene paz. Tras que Hugo Ibarra no logra encontrar un buen funcionamiento del equipo, en el último partido del Xeneize ante Racing hubo un durísimo cruce entre dos pesos pesados del plantel: Darío Benedetto y Carlos Zambrano se agarraron a las piñas en el entretiempo en Avellaneda.

Este martes, con la espuma de la situación un poco más baja, el vicepresidente del club Juan Román Riquelme decidió romper el silencio y hablar ante las cámaras de ESPN para dar su versión de lo sucedido.

“Los chicos han tenido una discusión, ahora tienen que reflexionar. Y nada más. Después, que pase en un partido es raro, porque son peleas que se pueden dar en un entrenamiento. En un partido te calentás más con el rival… Pero bueno, es el momento de que reflexionen”, comenzó diciendo Román.

🚨 | Morena Beltrán cuenta que hubo un cruce entre Benedetto y Zambrano en el entretiempo. pic.twitter.com/37nksccmrX — JS⚽️ (@juegosimple__) August 15, 2022

“Los motivos no los sé, yo no estuve ahí adentro. Primero, si hubiese tenido la suerte de estar ahí, estaría contestando lo mismo: las cosas tienen que quedar ahí adentro. Me sorprende que ustedes se enteren de todo, ahora se cuenta todo… Yo fui a una charla y ahí no había nadie”, agregó el dirigente.

Y concluyó: “Fui jugador de fútbol, todos cometemos errores y las cosas que pasan en el vestuario, cuando fui jugador quedan ahí. Pero es raro lo que pasó, porque la mayoría de las discusiones se dan en un entrenamiento. Los jugadores son personas, capaz que venís con algún problema de tu casa y te la agarrás con un compañeros”.

Por último, Riquelme habló de la charla que tuvo tanto con Benedetto como son Zambrano. “Ellos tuvieron su charla luego del partido, también en el hotel, aclararon las cosas. Son gente grande. Esperemos que no se vuelva a repetir. Después, yo hablo con ellos seguido, hablo con cada uno de ellos y no sale en ningún lado”.