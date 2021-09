“Saquemos la militancia a la calle y digamos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta”

El Presidente de la Nación encabezó un acto político en Tecnópolis, donde reunió a precandidatos, gobernadores e intendentes del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones legislativas.

En medio del cierre de campaña para las próximas elecciones que se desarrollarán en el país el 12 de septiembre, Alberto Fernández reunió en Tecnópolis a su espacio político -entre ellos funcionarios, pre candidatos, gobernadores e intendentes del Frente de Todos- al que le pidió “sacar la militancia a la calle” para “demostrar” que están en condiciones de “gobernar el tiempo que haga falta”.

Al mismo tiempo, remarcó que no traicionará a Cristina Kirchner, ni a Máximo, ni a Sergio Massa, y tampoco a quienes lo votaron: “Hoy leía un tuit del cuervo (Andrés Larroque) que decía que a Alberto lo castigan porque no traicionó a Cristina. No voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, ni a ninguno de ustedes, no voy a traicionar al pueblo que me votó”. Según el discurso del mismo mandatario, “no me perdonan que haya promovido esta unidad que tanto disfruto”.

En ese sentido, volvió a ensanchar la grieta al apuntar e ironizar contra la oposición por sus recientes declaraciones: “Estas dos semanas quería que tengamos en claro qué queremos decirles a los argentinos y a las argentinas después de todo el ruido que han hecho. Miraba que la oposición decía que no tiene voluntad de dialogar con el Gobierno porque hay dos modelos de país en pugna. Estoy de acuerdo, por primera vez les doy la razón“, sostuvo.

Y agregó: “Que lo que hicimos no caiga en saco roto por el canto de sirenas de lo que destruyeron el trabajo”.

Además, se refirió a quienes lo acusan de ser un títere y autoritario al mismo tiempo: “Por imperio de las cosas que se dicen hoy en día soy un títere y soy un autoritario. No se cómo se combinan ambas cosas, pero lo cierto es que no he llegado a la presidencia solo. Llegué acompañado de hombres y mujeres que tenemos un común denominador, creemos en el estado presente, creemos en la educación pública, en la salud pública, creemos en la inversión privada, en la inversión productiva, en el trabajo y en el desarrollo social, creemos en todo eso y por eso no tenemos que andar explicando lo que hicimos, como hacen otros”, apuntó Fernández.

Por otra parte, en medio de un repaso de las medidas que tomó el Gobierno para la pospandemia, el Presidente no dudó en hacer referencia a la frase de Victoria Tolosa Paz que generó tanto revuelo en las redes sociales cuando señaló que “en el peronismo siempre se garchó”. Al respecto, el mandatario sostuvo: “Bienvenido sea que después de tanto dolor salgamos al disfrute”.