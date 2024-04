Sergio Berni realizó un insólito baile en un streaming: “Me gusta la música electrónica”

El exministro de Seguridad de la Provincia bailó una canción de los años 80 y apuntó contra Andrés “Cuervo” Larroque. Si bien marcó diferencias con el Presidente, sostuvo: “Ojalá tuviéramos en nuestro espacio muchos con sus cualidades”.

El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reapareció en un canal de streaming, realizó un insólito baile y habló de la actualidad política que atraviesa el país.

Berni, quien actualmente se desempeña como senador provincia y rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich, brindó una entrevista en el programa “Hay Algo Ahí” conducido por Tomás Rebord.

“Me gusta la música electrónica, sí, incluso tuve un boliche”, afirmó el legislador que detalló: “Me gustaba bailar mucho, sentir el ritmo del ‘pumba pumba’“. Fue entonces cuando lo desafiaron a terminar el programa bailando y Berni dijo “les paso el trapo” pero pidió poner “un tanguito”.

“¿Te achicás a tirar unos pasos de música electrónica?”, insistir el conductor. “No, no me bajé. La de ahora no, la de mi época, algo ochentoso“.

Fue entonces cuando eligieron la canción ‘A little respect’ de la banda de los ochenta ‘Erasure’ y durante casi un minuto el exfuncionario K junto a los miembros del programa estuvieron bailando.

Solo en el mejor programa del mundo se tiran unos PROHIBIDOS OCHENTOSOS con Berni. CERRAME EL ESTADIO. pic.twitter.com/dk3tmGOJn6 — Hay Algo Ahí (@estoeshaa) April 25, 2024

Antes del insólito episodio, Berni dio definiciones sobre la actualidad política y entre otros tema se refirió al presidente Javier Milei: “Tiene autoridad, principios, convicción, tiene huevos y va al frente. No estoy de acuerdo con el rumbo que está tomando, pero es un tipo muy inteligente, instruido en su área. Ojalá tuviéramos en nuestro espacio muchos con esas cualidades personales“.

“Una cualidad que no comparto de Milei es que acelera en todas las curvas. Así terminó Ayrton Senna“, agregó, y continuó: “Creer que este Gobierno se cae o no llega es no entender nada. El peronismo se rebela ante las injusticias. Especular con que esto se caiga o le vaya mal es una pelotudez. El peronismo tiene los cuadros, la experiencia y la doctrina para poner este país de pie”.

Fue entonces que apuntó duro contra el ex líder de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. “No puede arrastrar al gobernador a una interna mezquina a ver si son tres ñatos los que escriben en el chat porque por ahí a él lo dejaron afuera. Bienvenidas las discusiones, no hay que tener miedo. Intentar generar una interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof me parece una estupidez supina. Al gobernador hay que cuidarlo. No es casualidad que sea el gobernador, reeligió con 20 puntos sobre el segundo”.

En referencia a Cristina Kirchner, Berni afirmó que sigue conduciendo el espacio político y detalló: “Después de 35 años de militar junto a Néstor y Cristina no necesito esperar a ver qué dice, qué hace o para dónde va. Yo corro por la cancha, sé a donde tengo que ir y muchas veces he tenido discusiones fuertes”.

