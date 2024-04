Tensión al aire: Alejandro Fantino y Romina Manguel se cruzaron por la entrevista a Javier Milei

El conductor y la periodista mantuvieron un fuerte cruce en vivo por el tratamiento periodístico de la entrevista realizada al Presidente y su posterior repercusión.

La reciente entrevista de Alejandro Fantino a Javier Milei en “Neura” ha sido el detonante de un intenso cruce en vivo entre el conductor y la periodista Romina Manguel. La discordia surgió a raíz de comentarios realizados por Milei sobre una entrevista previa de Manguel con Bertie Benegas Lynch, acusando a la periodista de sacar de contexto sus palabras.

“Fue sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes de mí. A esa periodista no le tiene ni que pisar el estudio, lo que quiere es destruir este espacio. Es un error de Bertie haber ido a ese lugar”, comentó el mandatario.

Milei, con un tono crítico hacia Manguel, manifestó su descontento con ciertos sectores del periodismo que, según él, buscan dañar su imagen y la de su administración: “Los periodistas juegan y muchos juegan para destruir. A esos tipos no tenés que ir a darles notas porque no les interesa lo que pensás ni tener una visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño”, agregó.

"¿Quiénes nos creemos nosotros para señalar las falencias de la gestión?"



Alejandro Fantino opinó sobre los reclamos de Javier Milei a los periodistas y llamó a Romina Manguel a "opinar libremente".#riojanews pic.twitter.com/sF919o8vHa — Rioja News (@news_rioja) April 10, 2024

En este contexto, Fantino, al intentar mediar en la situación, aseguró que no iba a defender a Milei pero acabó teniendo un fuerte cruce con Romina Manguel al aire.

“No lo voy a admitir, aceptar ni tolerar. Vamos a pelear con los mecanismos que tenemos, que es denunciando públicamente. Nosotros estamos para marcar las falencias de las gestiones, porque las cosas que hacen bien las cuentan ellos. El periodismo remarca las falencias de esta gestión o la de cualquiera”, expresó la periodista.

“¿Qué querés que te diga? Si yo tuviera un presidente del otro lado que dice que su espacio no te da más notas porque tenés la fuerza y la capacidad de poder romperlo, eso te coloca en un lugar de poder y de importancia periodística, por más que sea duro e ingrato vivirlo. Tenés que hacerte cargo de tu poder y capacidad periodística”, le respondió Alejandro Fantino.

“¿Qué preferís, que te contraataque dialécticamente o que te arme una causa con la AFI y puedas ir en cana? ¿Nosotros podemos decir lo que queramos de cualquiera y de nosotros no pueden decir nada? ¿Qué tenemos nosotros, el monopolio de la palabra? ¿Qué somos, dioses que podemos decirle a cualquier persona lo que se nos canta y cuando llega una carta documento vamos y lo solucionamos? A mí no me parece”, agregó el conductor de Neura.

“¿Quiénes nos creemos que somos? ¿Semi dioses? Marca las falencias, decilas, opiná libremente. Tengo un medio que es mío y opino lo que se me da la gana. Si mañana Milei se enoja y no me da más una nota no lo lamentaré. ¿Me muero si no me da más una nota? No me gustaría, porque tengo una buena relación con él. Vos sos mi amiga, pero yo me tomo más naturalmente las cosas”, siguió Alejandro Fantino, intentando dejar en claro que su vínculo de amistad con Romina Manguel estaba por encima de su buena relación con Javier Milei.

La discusión cerró con un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad de los medios y los periodistas en la construcción de un discurso público crítico pero justo, resaltando la complejidad de la relación entre la prensa y el poder en tiempos de polarización política.