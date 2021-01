Tras el escrache, Nicole Neumann aclaró que “no es Dios” y justificó el uso de botas de cuero

Nicole Neumann regresó de sus vacaciones en Estados Unidos y debió responder las acusaciones de Ángel de Brito quien le reprochó los festejos con fuegos artificiales debido a la ideología proteccionista de animales que tiene y promueve la modelo.

El periodista de espectáculos “denunció” la presencia de Nicole en las celebraciones con pirotecnia y luego la “escrachó” usando botas de cuero vacuno, ante lo que Neumann salió, mediante un video en su Instagram, a responderle.

“Yo no compro fuegos artificiales ni los promuevo, todo lo contrario. Ahora,“, arrancó la exesposa del deportista Fabián Cubero.

“Si fuera Dios, prohibiría la pirotecnia en el mundo entero pero… ¡malas noticias! ¡No soy Dios! No lo puedo manejar, no lo puedo frenar. No puedo más que aportar mi granito de arena”, agregó Nicole.

Para “defenderse” por el uso de unas botas de cuero exhibidas en sus redes sociales, la empresaria argumentó que la culpa es de quienes consumen carne.

“Obviamente, yo trato de no usar. De hecho, cuando viajo compro carteras y zapatos de materiales que no tienen cuero. Pero siguen existiendo y a veces es inevitable pero no porque yo me los ponga sino por ustedes que comen carne. Mientras no dejen de comerla, va a seguir existiendo el cuero. Pero ¿para qué se mata a ese animal? Para el que come carne”, expresó.