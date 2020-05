Tras la pelea con Rial, Marcela Tauro renunció a Intrusos

2020-05-22



La panelista tomó una drástica decisión tras un fuerte cruce al aire con el conductor del programa.

Luego del fuerte cruce con Jorge Rial, Marcela Tauro no se presentó a la nueva emisión de Intrusos, América. Sin embargo, trascendió la noticia de que la panelista renunció al programa.

“A Intrusos no vuelvo más”, fueron las palabras de Tauro a un compañero de trabajo. Luego, la noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter.

“En el corte, después del conflicto con Jorge Rial, siguieron discutiendo y Marcela Tauro dijo que renunciaba al programa”, cuenta @AngeldebritoOk en #ElEspectador.#CNNRadioArgentina https://t.co/MrlUM4SbCh pic.twitter.com/ITvPww3cTg — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) May 22, 2020

No es la primera vez que ambos tienen cruces al aire. En el 2018 , Tauro utilizó su momento para hacer catarsis de la relación con Rial y le dijo : “Me sentí incómoda por maltrato. Te seguí eligiendo y no porque esté loca. No puedo ser hipócrita si laburo en un programa así. Estoy acá porque vos me bancás estas cosas. ¿Y voy a ser hipócrita? Me parece que estás haciendo un cambio maravilloso pero hace dos meses vos me gritaste acá adelante de todo el mundo”.