VIDEO Show televisivo: Del Moro mostró cómo es el test rápido de coronavirus en vivo

21 DE Abril 2020 El conductor de “Juntos Podemos Lograrlo” se sometió a la prueba, que en minutos detecta la presencia de anticuerpos. Muchos televidentes criticaron el accionar en las redes sociales.

1 / 1

En el estreno de su nuevo programa, Santiago del Moro mostró anoche cómo es el paso a paso del test rápido de coronavirus. Para hacerlo no tuvo mejor idea que someterse él mismo a la prueba, indolora y

que tarda apenas diez minutos en arrojar un resultado sobre la exposición al virus.

“Es un test rápido, mide defensas, anticuerpos”, explicó el doctor Guillermo Capuya, especialista en Urología, que fue el encargado de llevar adelante la prueba. Remarcó que es de carácter “orientativo” y “complementaria” de las pruebas de PCR que realizan el Malbrán y otros laboratorios en toda la Argentina.

El dispositivo tiene también dos casilleros, señalados con las letras G y M. “Señala que hay dos tipos de inmunoglobulinas. Pueden existir las dos, puede haber una o puede no haber ninguna. Si no hay ninguna línea, significa que Santiago no ha estado en contacto hasta ahora con el coronavirus”, se explayó el médico.

“Si da la letra M, quiere decir que está en el séptimo, octavo o noveno día de la infección. Es positivo y hay que controlarlo con PCR, que es el método diagnóstico que hace el Estado”, agregó.

La solvencia del conductor y su tono descontracturado ayudaron a disfrazar que, en su esencia, la propuesta no dista mucho de las que llevan adelante el resto de los canales a lo largo y ancho de su programación. Sin embargo, en pos de explorar nuevas aristas del conflicto, Juntos podemos lograrlo tomó una decisión polémica, que no gustó a los televidentes. Y así lo hicieron saber en redes sociales.

Minutos después y con las medidas precautorias del caso, un primerísimo primer plano mostraba cómo el doctor Capuya le extraía sangre al conductor para que funcione el activador. «Me parece pésimo que gasten un test en un programa habiendo tanta gente que lo necesita», «Si no les da vergüenza el show del test en vivo a Santiago del Moro, qué se van a preocupar por un zócalo! #JuntosPodemosLograrlo». Que el profesional contara que hoy «llegó un avión de Aerolíneas Argentinas con 170 mil tests de este tipo», no sirvió de mucho ya que los mensajes apuntaron directamente a él: «Fueron HASTA CHINA a buscar 170 mil tests y ahora los usan en TV???».