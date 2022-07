Vitaminas: la restricción importadora que encarecería el precio de pollos, huevos y cerdos

Una cámara del sector de nutrición animal pidió al Gobierno que destraben el ingreso de los insumos necesarios para alimentar al ganado. Aún no tuvieron respuestas y advierten que es urgente solucionarlo.

Teniendo en cuenta la situación económica actual y el endurecimiento de las restricciones a las importaciones, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) envió la semana pasada una carta a distintos organismos nacionales solicitando su intermediación para destrabar el ingreso de los insumos necesarios para lograr mantener el abastecimiento de las producciones pecuarias como también el alimento para mascotas, pollos, cerdos y ganado vacuno.

Sin embargo, desde la asociación civil sin fines de lucro comunicaron que aún no han recibido una respuesta de los organismos competentes.

“La imposibilidad de giro de divisas al exterior dada la restricción de cupos establecida y la falta de alternativas de financiación a través de los proveedores o entidades bancarias están generando quiebres de stocks, que tornan la situación crítica para la eficiencia de las distintas producciones pecuarias que representamos”, explicaron.

Además, detallaron que dentro del sector el ingreso de los microingredientes, como las vitaminas, minerales y aminoácidos, entre otros, son “imprescindibles” en las dietas de los animales y generan una mayor eficiencia en la conversión alimenticia.

Alertan que ante la falta de alimentos para los animales, el precio de las carnes podría subir en la góndola. (Foto: Caena).

“Todos estos insumos son de origen importado y no se producen en el país. En caso de no contar con ellos, traerá aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (como el pollo, el huevo, la leche, el cerdo y la carne vacuna, etc, ya que las distintas especies no cuentan con las soluciones de nutrición que provee el sector, en términos de salud intestinal y de tratamientos médicos”, advirtieron.

Y concluyeron que si se suspende el abastecimiento de estos micro ingredientes podría provocar mayores tasas de mortandad y mayor riesgo de enfermedades, sumado a una posible suspensión de las exportaciones que generan grandes divisas para el país.

La cadena avícola y porcina, en alerta

En ese sentido, desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) remarcaron que “hay mucha preocupación” por las trabas a las importaciones debido a que los productos esenciales como los aminoácidos que se utilizan para elaborar alimento balanceado son importados y resultan “fundamentales” para la genética de los pollos.

Roberto Domenech, titular de la entidad, explicó que hay dificultades para cumplir con algunas obligaciones en dólares, al tipo de cambio oficial. “Los bancos te dicen que no hay forma de hacer las transferencias y hay mucha incertidumbre ante el escenario económico”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), Adolfo Franke, coincidió en que hay dificultades en la adquisición de aminoácidos y minerales que no se producen en el país, y afirmó que el problema puede generar complicaciones a los productores de cerdos.

“Hay que lograr una mayor estabilidad macroeconómica ante este contexto de dólar oficial sobrevaluado en pesos”, concluyó.