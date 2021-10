Wanda Nara se viste como la China Suárez y desafía con «El juego del calamar»

La China Suárez posteó una imagen con piernas cruzadas y outfit informal color verde. A los pocos minutos, Wanda Nara hizo lo propio con un atuendo más sexy.

Wanda Nara y la China Suárez protagonizan el culebrón virtual desde hace una semana cuando la ahora ex mujer de Mauro Icardi acusó a la ex mujer de Benjamín Vicuña de mantener una relación con su marido. El escenario de la realidad que supera a la ficción es Instagram y miles de seguidores están pendientes. Este sábado, la actriz surgida en Casi Ángeles posteó una foto con un outfit particular. A los pocos minutos, la mediática replicó desde París con una imagen muy similar y un desafío.

El último posteo de la China Suárez en Instagram

El último posteo de Wanda Nara en Instagram

ALERTA SPOILER: El juego del calamar

La serie del momento es El juego del calamar. En su inicio, los participante juegan a «Muevete luz verde», una especie de «Stop» o «Cigarrillo 43» que se jugaba por Argentina. Wanda Nara posteó «muévete luz verde» a los pocos minutos de la foto de la China Suárez. ¿Un desafío o una casualidad?