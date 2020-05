Bitcoin se hace fuerte como activo de refugio

BTC acompaña el crecimiento del oro y la plata y analistas pronostican buenos tiempos como refugio ante riesgos inflacionariosPor Cripto247.com

La plata y el oro experimentaron importantes subas durante esta semana y los especialistas aseguran que es un buen augurio para bitcoin. La principal criptomoneda ha dejado en claro su fortaleza en lo que va de la pandemia de COVID-19, y desde que comenzó el año ha demostrado su comportamiento como un “activo de refugio”.

El oro estableció esta semana un nuevo máximo de ocho años tras superar los USD 1.750 por onza troy. La plata, por su parte, creció un 5% y volvió a un máximo de 3 meses. Ambos metales han actuado históricamente como un refugio seguro para los inversores en tiempos de dificultades económicas o tensiones políticas.

Importantes inversores de los mercados tradicionales están expectantes antes los movimientos de los principales bancos centrales. Los riesgos de inflación tras la degradación de las monedas fiduciarias ha sido el principal factor del crecimiento de la demanda de oro y plata, y también de bitcoin.

Si bien los metales preciosos son bienes escasos, aún no se sabe el suministro restante que queda por extraer de la tierra. Es aquí donde BTC corre con ventaja. El “oro digital” tendrá un límite máximo de 21 millones de monedas.

Los especialistas sostienen que la emisión monetaria por parte de los bancos centrales y los grandes paquetes de estímulo de los gobiernos –especialmente Estados Unidos- están reavivando el interés en una de los comercios más antiguos del mercado.

Aunque algunos analistas compararon la situación con la crisis del 2008 (cuando el comercio de oro no tuvo éxito), el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional Kenneth Rogoff, aseguró que “la naturaleza global” de la crisis del coronavirus es “diferente”. Según Rogoff, en 2008 los países en crisis fueron “los ricos y no los mercados emergentes”, y la respuesta política esta vez es diferente.

Dicho esto, el ecosistema cripto está a la expectativa de si el crecimiento del oro y la plata, y los temores a saltos inflacionarios a partir de la fuerte inversión monetaria debido a la crisis, sean los empujones necesarios para que BTC cruce de una vez por todas la barrera de los 10 mil dólares y se habitúe a las cinco cifras.

Pese a tener más de 10 años de historia, la criptomoneda aún es un activo nuevo en los mercados, aunque esta crisis puede ser un antes y un después en su adopción global.