Continúa la guerra diplomática entre la Argentina y Bolivia por Evo Morales

Durante las últimas horas, la Cancillería consideró una «violación al asilo» la detención de dos ex funcionarios que buscaban un salvoconducto para salir del vecino paísTensión en la política exterior de la Argentina:

Según detalla el diario Perfil, la tensión sumó un nuevo capítulo. El Gobierno argentino condenó la detención del dos ex funcionarios de Evo Morales. Se trata del ex ministro de Minería César Navarro y del ex viceministro del Desarrollo Rural y Agropecuario Pedro Damián Dorado López, quienes se disponían a salir de Bolivia.

Ambos se encontraban asilados en la Embajada de México en La Paz y eran portadores de salvoconductos para salir de Bolivia, según la interpretación de la administración Fernández.

“El Gobierno argentino insta al cumplimiento por parte de Bolivia del derecho internacional en materia de asilo y los propios compromisos asumidos por las autoridades a cargo del Ejecutivo al otorgar los salvoconductos”, se puede leer en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.