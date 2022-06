Cristina cargó contra elCentral,AFIP y el Ministerio de Desarrollo Productivo

“Me importa un pito quedar bien con los funcionarios”, sentenció la vicepresidenta.

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio un discurso en el plenario de la CTA con motivo de la celebración por el Día de la Bandera. La ex presidenta se mostró muy dura con funcionarios, empresarios y con el Poder Judicial. Además volvió a referirse a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner apuntó contra el Banco Central, a la AFIP y al Ministerio de Desarrollo Productivo al afirmar que hay un “festival de importaciones”. La vicepresidenta remarcó: “No es que no haya dólares o nos falten o que la economía argentina no produzca… la economía argentina produce dólares que se evaden”. Y luego dijo: “Me importa un pito quedar bien con los funcionarios”.

Cristina Kirchner expresó respecto a la licitación del gasoducto: “Si tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techint, si aparte tenés la posiblidad de hablar con sus directivos, pedile que los 200 millones de dolares que le tienen que pagar a su subsidiario en Brasil la financien ellos o pidan un crédito en brasil y entonces no tengo que darle 200 millones de dolares a 127 pesos el dólar para que me importe. Estas cosas son también usar la lapicera. No hace falta pelearse, ni agarrarse de los pelos“.

#DiaDeLaBandera | "Sí, hay festival de importaciones. El Gobierno debe pensar cómo articular BCRA, Ministerio de Producción y AFIP, lo cual no estaría sucediendo": el mensaje de Cristina Kirchner al Gobierno sobre cómo afectan las importaciones a la salida de dólares. pic.twitter.com/EHfD2Mjl3X — Política Argentina (@Pol_Arg) June 20, 2022

“Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, no hay que agacharles la cabeza, tampoco pelearse, hay que discutirle, sugerirles orientaciones. Nosotros no teníamos acceso a los mercados de capitales, pero en ese momento al regulación monetario o cambiaria te permitía sacar hasta 2500 dólares por mes. Hoy son 200 dolares y tenemos problemas”, agregó la vicepresidenta.

Luego, Cristina Kirchner criticó a la Justicia: “¿Quiénes han aparecido en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales. Entre enero del 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1.847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales con amparos. Más de 6.500 expedientes judiciales de amparos. Esos jueces no siguen la doctrina de Rosenkrantz. Donde hay una necesidad de dólares ahí habrá un juez y fiscal para darle dólares a los importadores”.

“Si las necesidades son del pueblo no hay derecho, justicia, fiscal ni jueces. Si la necesidad es de los poderosos, hay jueces, fiscales, defensores, lo que haya. Esto es hoy el partido judicial. No digo más Poder Judicial porque no hay más: hay partido judicial“, sentenció la ex presidenta.