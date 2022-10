Cristina fue aceptada como querellante en la causa contra RevoluciónFederal

La Justicia dio el visto bueno al pedido de los abogados de la vicepresidenta para incorporarla en el expediente.

Finalmente, tras la solicitud de la defensa, Cristina Kirchner será querellante en la causa que investiga a la agrupación política Revolución Federal por presunto financiamiento a quien perpetró el intento de magnicidio: Fernando Sabag Montiel.

La investigación, que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario, está en manos del juez Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. La propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue la que generó la denuncia -dentro del expediente por el atentado contra la vicepresidenta- con base a una conversación que trascendió en Twitter días antes del ataque.

Según reportó el organismo, el 26 de agosto integrantes de la agrupación en cuestión mantuvieron una larga charla, en el marco de un espacio al que titularon “¿Hay que pudrirla?”. Allí, los referentes de Revolución Federal, Jonathan Morel y Franco Castelli, intercambiaron una serie de posturas que dejaron que hablar.

“Hoy, por ejemplo, veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque, si no, ¿sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”.

En otro diálogo, uno le pregunta al otro si vivía cerca de la casa de Máximo Kirchner, en Santa Cruz. Inmediatamente, le retruca: “¿Cómo no lo mataste, boludo?”. Y decía que podía pudiera le abollaría a patadas el auto a Alberto Fernández. “Se lo prendo fuego, hijo de puta, viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo”, decía.

La nueva imputación a Sabag Montiel

El acusado de perpetuar el ataque contra la vicepresidenta se encuentra imputado por la distribución de 3 videos de abusos a menores de edad. Todos las imágenes mostraban a nenas y nenes menores de 13 años. El caso será elevado a juicio oral y público.

Según se expresa en el escrito judicial, “se hallaran en su teléfono celular fotos de menores de edad “participando de actividades sexuales explícitas”.

Fernando Sabag Montiel