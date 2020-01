Cuáles frutas pueden comer los perros y cuáles no

Qué cuidados hay que tener con cada una

Las frutas les aportan a los perros multitud de nutrientes y vitaminas beneficiosos para su salud. Andá incorporando poco a poco cada una para saber si alguna de ellas no le sienta tan bien. Y, ante cualquier duda, consultá con el veterinario.

Lo primero, cuidá las cantidades; no es bueno darles demasiada al día, es mejor utilizarlas a modo de premio o postre. Lo segundo y más importante, siempre debés quitar las semillas, los huesos y el corazón de la fruta, y en algunas también debés eliminar la cáscara.

Tené en cuenta que si mezclás varias frutas, debés reducir la cantidad de cada una. Además, tener en cuenta el tamaño de tu perro para ajustar las piezas.

Manzana

– Rica en vitaminas como la A, C, B, E y K, minerales y fácil de digerir.

– El corazón y las semillas son tóxicos.

– 1-3 rodajas

Pera

– Rica en vitamina C y E y antioxidantes. Tiene un alto porcentaje de agua y es baja en calorías, por lo que es ideal para perros con obesidad y en los meses de verano para mejorar la hidratación.

– 1-3 rodajas

Banana

– Con vitamina B, C y E y minerales como el potasio, que refuerza los huesos. No es tan fácil de digerir, así que podría ser normal una leve diarrea; si detectás esto, retirala de su menú. Además, tiene bastante azúcar y en grandes cantidades puede ocasionar estreñimiento así que es mejor ofrecerla de forma ocasional.

– 2-4 rodajas

Durazno y damasco

– Una fruta muy completa que aporta vitamina A, C B1, B6 y B12 y minerales.

– Quitá el hueso para prevenir atragantamientos.

Melón y sandía

– Ideales para refrescar y darle un extra de hidratación en verano, pero sin abusar. La sandía es mucho más ligera, ya que tiene un alto contenido de agua, por lo que es perfecta para perros que necesiten controlar su peso.

– ½ – 1 rodaja

Fresa

– Rica en fibra, vitamina C y antioxidantes. Es muy nutritiva pero también ácida y con un considerado contenido de azúcares, así que no la uses a diario.

– 2-6 piezas

Frutas del bosque: arándanos y frambuesas

– Con multitud de antioxidantes y vitaminas que protegen del envejecimiento celular. Perfectos para ofrecer como golosina de forma ocasional.

– 2- 6 piezas como premio

Frutas tropicales: Mango y Papaya

– Las frutas exóticas son dulces, blandas y sabrosas por lo que es de las que más les gustan a los perros. Pero, además, son de las más saludables; aportan fibra y vitaminas.

Ananá

– Tiene mucha fibra y vitaminas B1, B6 y C. Aunque es beneficiosa para su salud, debés ofrecerla con moderación.

Kiwi

– Con fibra, potasio y vitamina C.

– 1- 3 rodajas

Naranja

– Aunque la podés ofrecer de vez en cuando, es muy cítrica y puede sentarle mal y darle diarrea. Probá ofrecérsela y si la digiere bien y no le sienta mal, adelante, pero con moderación.

Otras frutas que podés darle son el coco o los nísperos.

Qué frutas no pueden comer

– Las uvas o pasas son difíciles de digerir y pueden ocasionar daños renales.

– Las grosellas son tóxicas y, aunque no dan síntomas externos, pueden provocar fallo renal.

– Las cerezas podés dárselas, pero su hueso es muy peligroso ya que contiene cianuro (al igual que el de las ciruelas y los damasco). Si querés ofrecerle una de vez en cuando, asegurate de quitar el hueso.

– La palta tampoco la digieren bien. Contiene una sustancia llamada persina que es tóxica para perros, gatos, caballos y algunos pájaros.

