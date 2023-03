El BCRA vendió más de USD 500 millones y cerró la peor semana en los últimos ocho meses

La entidad monetaria se desprendió este viernes de US$ 139 millones y acumula en lo que va del mes ventas por 878 millones de dólares 17 marzo, 2023

La tercera semana de marzo finalizó con números en rojo para el Banco Central de la República Argentina, que debió vender este viernes 139 millones de dólares y anotó una venta semanal de USD 554 millones.

Su intervención cambiaria en el MULC tuvo como motivos no sólo proveer divisas para cubrir la demanda de importadores, sino también para el pago de bonos en moneda extranjera emitidos por distintos distritos, como lo son Santa Fe, Jujuy y Mendoza.

De esta manera, la entidad monetaria suma diez ruedas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y anota en marzo ventas netas por USD 878 millones en el MULC. En el transcurso de 2023, el saldo negativo alcanza los 1.860 millones de dólares.

“En lo que va del año, el 2023 viene siendo el peor año con cepo en términos de intervención cambiaria. El ritmo que actualmente lleva el BCRA, con un promedio de ventas diarias de USD 33 millones, estresa cada vez más el escenario de faltantes de dólares y de esa manera el cumplimiento de las metas de reservas”, advirtió Aurum Valores en un informe.

Desde Quantum Finanzas, organismo que dirige el economista Daniel Marx, explicaron en un informe el contexto actual de nuevas definiciones que espera el mercado, ante una coyuntura económica agravada por la sequía y las especulaciones en torno a un posible incumplimiento por parte del BCRA con las metas del FMI.

“Para contrarrestar esos efectos, el Gobierno podría impulsar mayores restricciones al pago de importaciones y, eventualmente, algunas de ellas se tendrían que pagar accediendo a dólares a través de operaciones de contado con liquidación (con impactos sobre inflación y brecha cambiaria) y generar incentivos puntuales y transitorios para fomentar la liquidación de exportaciones a través de tipos de cambio diferenciales (ej, “US$ Malbec”). De cualquier manera, dependerá de la propensión de los exportadores a liquidar divisas”, detallaron.

Al mismo tiempo, advirtieron: “En cualquier caso, el escenario es complejo y no exento de situaciones de presión en los mercados cambiarios y de mayores restricciones de acceso a la compra de dólares en el mercado oficial”,

Ya no se trata de sólo de no poder cumplir con la meta trimestral pactada con el FMI, explican los operadores más avezados. “Se trata de un nivel de faltante que podría obligar al BCRA a recurrir a depósitos de Sedesa o incluso a oxigenarse con los encajes (como en algún trance de este tipo había hecho), lo que no resultaría saludable en medio de una posible corrida global contra los bancos”, señaló un experimentado ejecutivo bancario.