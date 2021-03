El blooper de Alberto Fernández: nombró a MarcelaLosardo y sonó(de imprevisto) la música de Titanic

El presidente Alberto Fernández hablaba sobre la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia, cuando comenzó a sonar la canción.

El blooper de Alberto Fernández: nombró a Marcela Losardo y sonó (de imprevisto) la música de Titanic

Alberto Fernández vivió un incómodo momento durante una reciente entrevista en el programa Fuego Amigo, que comenzó su ciclo en la pantalla de El Nueve.

Los conductores Catalina D’Elía y Diego Schurman le consultaron al mandatario sobre uno de los temas de las últimas semanas: quién ocuparía el cargo de ministro de Justicia.

En ese sentido, Alberto comenzó a explicar la salida de Marcela Losardo de la cartera, cuando de repente se escuchó una música.

El Presidente comenzó a mirar detrás de cámara, dado que cuando hablaba sobre Losardo comenzó a sonar la canción “My Heart Will Go On”, el tema que grabó Céline Dion para la histórica película Titanic.

“Se han tomado mucho tiempo en discutir algo innecesario en los medios, la verdad es que Marcela renunció el viernes pasado. Con lo cual estamos en situación de designar a su reemplazante recién a partir del viernes”, comenzó Alberto, mientras buscaba ver de dónde provenía el sonido.

“Todavía no le acepté la renuncia, con eso digo todo. Almorcé con Martín Soria, le comenté mis expectativas y él aceptó hacerse cargo. Hace varios meses que vengo siguiendo lo que está haciendo. Trabajó en Tribunales y entiende bien lo que está pasando en la Justicia, con una mirada semejante a la mía”.

“Le dije que lo único que quiero es que el estado de derecho funcione como debe funcionar el estado de derecho, con una justicia que se corresponda”, concluyó sobre su designación. Al parecer, esta música provenía del celular de uno de los empleados del canal, que tiene ese sonido como ringtone.