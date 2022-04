El Gobierno prometió terminar 55.000 casas en todo el país, pero solo finalizó 211

Así lo pudo saber TN al acceder a documentación oficial. Hay retrasos en varios proyectos y de las 11 mil viviendas que se construyen, más de 2500 tienen 0% de avance. Tres historias de incumplimientos en el conurbano.

“Cuando empecé a ver las casas que estaban todas virtualmente terminadas y vacías no me lo perdonaba, me sentía mal. Esto es algo que ideó Néstor (Kirchner), ejecutó en gran medida Cristina (Kirchner) y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos”.

Con esas palabras, y ante la atenta mirada de la Vicepresidenta, Alberto Fernándezanunciaba en mayo de 2021 la puesta en marcha del Plan Reconstruir, una iniciativa a través de la que el Gobierno se proponía terminar 55.000 casas en todo el país que supuestamente habían sido abandonadas durante la gestión de Mauricio Macri.

A un año del inicio del programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial que conduce Jorge Ferraresi solo se terminaron 211 casas, es decir, el 0,38% del total de las viviendas.

Así lo pudo saber TN al acceder a documentos oficiales mediante dos pedidos de acceso a la información pública. No solo es muy pequeño el número de viviendas con acta de recepción definitiva sino que el resto de las construcciones que se realizan en el país presentan bajo nivel de avance.

De las 55 mil viviendas que se deben finalizar están en construcción menos de 11 mil, aunque no todas avanzan a gran velocidad: unas 2535 tienen 0% de avance físico.

El barrio Dorrego, en Quilmes. Es uno de los proyectos que aún no se reactivó. Créditos: TN – Juan Pablo Chaves.

De la documentación a la que accedió este medio se desprende que todavía no se comenzó con la reconstrucción de unas 44 mil viviendas, es decir, que aún resta comenzar las obras en el 80% de las viviendas.

TN formuló dos pedidos de acceso a la información pública para obtener estos datos. La primera respuesta llegó en febrero y la segunda -en la que se solicitó actualizar esos datos- arribó el 25 de marzo. Si hubo algún avance posterior no fue precisado por el Gobierno.

Este medio consultó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial pero hasta el cierre de este artículo no había obtenido una respuesta. En rigor la primera de las consultas que este medio le emitió a la cartera de Ferraresi se produjo el 19 de febrero.

El Gobierno informó que solo se terminaron 211 de las 55 mil viviendas que se prometieron. Créditos: TN.

TN eligió tres de los cientos de barrios que aún no se terminaron para mostrar la lentitud con la que se llevan adelante las obras del Plan Reconstruir.

Tres barrios y tres historias distintas. De una obra en Quilmes que ni siquiera se comenzó aunque el municipio ya recibió $153 millones a un proyecto en Esteban Echeverría que debía estar listo para marzo pero aún resta el 36% de los trabajos. Sin olvidar una reconstrucción que avanza de manera muy lenta en La Matanza.

El barrio Dorrego, en Quilmes: ya recibió $153 millones pero las obras no comenzaron

“Siempre cuando hablaba con Jorge (Ferraresi) le decía ´mirá, tenemos que poner en marcha esto a gran velocidad´”, pidió Alberto Fernández en aquel acto en Ensenada de mayo de 2021. La documentación oficial marca que esa premura parece no cumplirse.

Un ejemplo de esto es el Barrio Dorrego, en Quilmes. Allí se deben terminar 240 casas pero a un año de la puesta en marcha del Plan Reconstruir aun no se licitó la obra.

El municipio de Mayra Mendoza ya recibió $153.315.565 para reactivar las distintas etapas de este proyecto pero en la recorrida que TN realizó por el barrio se puede observar que las estructuras están totalmente abandonadas.

Una vista aérea del barrio Dorrego, en Quilmes. Créditos: TN – Juan Pablo Chaves.

El Dorrego es, de hecho, uno de los barrios que en el listado entregado por el Ministerio de Desarrollo Territorial no figura ni fecha de inicio y finalización de la obra.

Los pagos a Quilmes fueron cuatro:

$37.369.153 para la etapa 1, que contempla la finalización de 80 viviendas.

para la etapa 1, que contempla la finalización de 80 viviendas. $41.540.077 para la etapa 2, que contempla la finalización de 80 viviendas.

para la etapa 2, que contempla la finalización de 80 viviendas. $41.552.486 para la etapa 3, que contempla la finalización de 80 viviendas.

para la etapa 3, que contempla la finalización de 80 viviendas. $32.853.849 para la infraestructura de 284 viviendas.

Los pagos al municipios de Quilmes por las obras en el barrio Dorrego, que aún no comenzaron. Créditos: TN.

Desde el municipio de Quilmes le dijeron a TN que la obra se licitará a fin de mes o principios de mayo, pero no explicaron por qué se tardó tanto tiempo en realizar la convocatoria si se tiene en cuenta que el municipio adhirió en 2021 al Plan Reconstruir. Tampoco explicaron qué se hizo con los $153 millones que la gestión de Mayra Mendoza recibió hasta el momento para reactivar el proyecto.

Un proyecto en Esteban Echeverría que debió terminarse en marzo

El barrio Montecarlo, en Esteban Echeverría, es otro ejemplo de una obra que ya debió estar lista. Los trabajos para terminar 240 viviendas comenzaron el 15 de junio y según la documentación que entregó el Ministerio de Desarrollo Territorial debían terminarse en un plazo de 9 meses, es decir, para el 15 de marzo. Sin embargo aún resta el 36% de la construcción.

La obra en Esteban Echeverría debía estar lista para marzo, pero aún resta casi el 40%. Créditos: TN – Juan Pablo Chaves.

Fuentes del municipio que conduce Fernando Gray aceptaron el retraso, advirtieron que las dificultades que surgen en los proyectos de reconstrucción son mayores a las esperadas y señalaron que -en rigor- el avance de obra es mayor al información por el Ministerio de Desarrollo Territorial. Aseguran que la obra está avanzada en un 80%.

“Tenemos un retraso de unos tres o cuatro meses, vamos a entregarlas en julio”, respondieron. El proyecto ya recibió hasta ahora $367.780.422.

Barrio Las Antenas, en La Matanza: ya pasó la mitad del plazo de obra y el avance es del 11%

Otro caso de un llamativo retraso es el avance de las obras en el barrio Las Antenas, en La Tablada, La Matanza. Allí se deben terminar 112 viviendas más infraestructura para el barrio. El Consejo Deliberante aprobó en junio de 2021 el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Territorial pero la obra se comenzó recién en noviembre del año pasado.

Se fijó un plazo de 10 meses para terminar los trabajos, es decir, la obra debe estar lista para septiembre. Ya pasó casi la mitad del tiempo de trabajo, y el avance físico es de solo el 11%. El municipio ya recibió $122 millones.

El barrio Las Antenas, en La Matanza. El plazo de obra es de 10 meses: ya pasaron cinco y el avance es del 11%. Créditos: TN – Juan Pablo Chaves.

Este medio se comunicó con el municipio de Fernando Espinoza para consultar sobre el avance del proyecto pero no obtuvo respuesta.

Hay casos de barrios en los que el Ministerio ya le transfirió al municipio una parte del dinero pero que presentan 0% de avance físico. Eso ocurre en Cina Cina, en Tigre, provincia de Buenos Aires. El municipio ya obtuvo $76 millones pero el avance de los trabajos es nulo. Los ejemplos se replican en todo el país.

Retrasos e incumplimientos en proyectos en el interior del país

En el interior hay casos con fuertes retrasos. En distintas localidades de Chaco como General Guemes Juan José Castelli y Fontana hay cinco proyectos por un total de 140 viviendas cuyos trabajos debían comenzar entre septiembre y octubre del año pasado pero en el listado otorgado por el Ministerio de Desarrollo Territorial tienen 0% de avance físico. Esta cartera ya le entregó a estos departamentos $46.113.613.

Respecto al financiamiento del programa Reconstruir, TN pudo saber que se realizaron desembolsos por un total de $7.445.634.154,60 durante el año 2021 de un financiamiento total comprometido de $443.823.474.658.

Para intentar justificar el retraso en buena parte de los proyectos, el Ministerio de Ferraresi responde que su rol es el de financiar las obras y que luego son los entes ejecutores, es decir, las provincias y municipios, los que deben ejecutar los trabajos. “Arribar a la meta guarda estrecha dependencia de las presentaciones y gestiones pertinentes bajo responsabilidad de los entes ejecutores, tanto provincias como municipios”, aseguraron en la respuesta al pedido de acceso a la información pública.

Sin embargo la Unidad de Gestión del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat tiene entre sus atributos el de “llevar adelante las acciones necesarias de control y supervisión para el logro de una ejecución adecuada y eficiente de los proyectos a financiar por el Programa, verificando el cumplimiento de los Convenios de Financiamiento suscriptos con los Entes Ejecutores”.

La resolución 99/2021 es clara: habla de terminar las obras de manera inmediata. Créditos: Argentina.gob.ar.

Los retrasos se producen pese a que en la resolución 99/2021 a través de la que se creó el Programa Reconstruir habla de reactivar y finalizar “de manera inmediata las obras a través de los Entes Ejecutores”.

El Programa Reconstruir, en números

En un año solo cuentan con acta de recepción definitiva el 0,38% de las 55 mil viviendas .

de las . Actualmente el Ministerio financia la construcción de casi 11 mil viviendas , pero 2535 tienen 0% de avance físico .

, pero . Restan construir 44 mil viviendas en todo el país.

De acuerdo a la normativa vigente serán beneficiarios de estas casas los residentes de todo el país que se encuentren en situación de “déficit o vulnerabilidad habitacional” y sectores que no puedan acceder a una vivienda. Se trata de casi 55 mil familias que aún esperan por conocer su nuevo hogar.

El listado completo de las obras que fue entregado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación

