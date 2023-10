Elecciones 2023: Milei dijo que Bullrich ponía “bombas en jardines de infantes” y ella lanzó una fuerte respuesta

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cargó fuertemente esta mañana contra el presidenciable libertario Javier Milei. Fue luego de las críticas que le hizopor su desempeño en el primer debate presidencial y por volver a tildarla de “montonera”. Incluso, porque el actual diputado nacional la acusó de “poner bombas en jardines de infantes”.

Tras eso, Bullrich no solo indicó que Milei tiene “inestabilidad emocional” para llevar adelante el país, sino que también puso énfasis en el cambio de postura que tuvo con ella. “Hasta hace poco hablaba muy bien de mí”, deslizó la exministra de Seguridad, que supo ser una de las referentes de Pro de mejor sintonía con el líder de La Libertad Avanza (LLA) en el tramo anterior a las primarias de agosto.

Cuando analizó el debate del domingo por la noche en Santiago del Estero, el postulante libertario aseguró que Bullrich fue “la gran perdedora” y que la dirigente cambiemita estaba “fuera del ballottage, tercera cómoda y en caída” para los comicios de octubre. Pero eso no fue todo. Durante una participación que hizo en el canal A24 aseveró, en una línea incluso más dura que la que mantuvo en el encuentro del fin de semana: “Ella era una montonera tirabombas. O sea, ha puesto bombas en jardines de infantes. Era parte de una organización terrorista”.

Ya en esa jornada santiagueña Bullrich le había respondido. Sin desconocer su pasado en la Juventud Peronista durante los 70, aclaró en ese entonces: “Yo no usé la violencia, yo participé de una organización juvenil”.

Pero luego de que Milei redoblara la apuesta, la referente de Pro envió este martes un duro mensaje por X (ex Twitter). “Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo”, comentó la exministra macrista.

“Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas”, sostuvo además.

Aseveró, entonces, que la “inestabilidad” de Milei deriva en que acumule proyectos que “dañan a los argentinos” o que son “lisa y llanamente insostenibles”. Como ejemplos de eso puso la dolarización, la libre portación de armas y la privatización de la educación pública. Acotó incluso Bullrich que esa personalidad del libertario lo hace prometer “reformas profundas sin poder político” porque su fuerza no tiene gobernadores, ni legisladores, algo que sí ostenta Juntos por el Cambio.

“Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante. Por eso, cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos”, cerró la candidata, para mostrar una vez más la lógica de ordenamiento que rige esta parte de su campaña, para intentar meterse en el ballottage.

