Elisa Carrió afirmó que Cristina Kirchner “es una vicepresidenta golpista”

La integrante de Juntos por el Cambio realizó fuertes acusaciones contra la ex presidenta.

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, criticó duramente a Cristina Kirchner luego del discurso que dio en Chaco. La ex diputada nacional acusó a la ex presidenta de desestabilizar a Alberto Fernández.

‘Lilita’ Carrió confesó: “No escucho a Cristina. Por un tema de salud mental hay que tratar de calmar la situación y orientarla hacia un proceso constitucional que mantenga las instituciones hasta que haya elecciones en Argentina, el año que viene”.

La ex diputada indicó: “Lo mejor que hay que hacer es no dar tanta relevancia a todas las embestidas, obviamente que está el alzamiento constitucional contra el Presidente de la República y si no es ella son personas vinculadas a ella. Tiene dos frentes al mismo tiempo, el primer paredón contra el que va es el del propio Presidente de la República”.

Elisa Carrió remarcó: “Con esta desestabilización del Presidente, con todos sus errores, porque debe ser de los peores presidentes de la historia, pero es el Presidente, así lo marca la Constitución, habrá una elección el año que viene donde la sociedad podrá elegir a otro”.

“Pero un presidente del Senado que lo subroga, que ocupa del lugar en caso de renuncia, es una vicepresidenta golpista cuando permanente embiste con toda su gente, con todas las groserías posibles y vacía de legitimidad a un Presidente. Es un crimen moral”, sentenció la líder de la CC.