EVANGELIO DEL DÍA

*

*Mateo 18, 21-35*



En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola: el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré.» Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía cien denarios; le agarró y, ahogándole, le decía: «Paga lo que debes.» Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré.» Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano.

*Palabra del Señor *

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Mt. 18, 21-35: *

*

No seas miserable con tu hermano cuando ya fuiste perdonado.*



*1) ¿Cuántas veces perdonar?: *



Si hay algo que nos cuesta en la vida es perdonar, porque sentimos que nos toman por tontos. El proceso del perdón es para un cambio. Cuando alguien va a pedir perdón es porque busca alivio en su alma y quiere cambiar. El perdón es para el débil que cae y quiere cambiar, no para el malvado que solo se busca justificar.



*2) El perdón del rey: *



El rey actúa con justicia, pero ante la súplica y un supuesto cambio toma la opción del perdón. Es parecido a la relación con Dios ¿Cuántas veces le pedís que perdone la macana tremenda que te mandas? Solamente vos sabes los grandes errores que cometiste en tu vida, esos errores tuyos que no salieron y no saldrán a luz. A todos esos, Dios lo pone en la cruz y se la banca. Por un simple hecho, te ama.



*3) La miseria del que no perdona: *

El Evangelio te muestra que esta persona perdonada no tiene la delicadeza de perdonar a su colega, los montos que se ponen en el Evangelio son absurdos. Te muestra que este tipo no perdona ni una migaja de su compatriota. Nosotros somos así. Somos tantas veces perdonados por Dios, y vos no sos de perdonar ni un cachito así a tu hermano. Directamente lo bloqueas y ni siquiera te atreves a hablar con él. Sos capaz de bloquearlo del teléfono y de tu vida sin mirarlo a los ojos. Dios te da tantas oportunidades y vos ni una. Porfa, no seas miserable con aquel que te hizo un rasguño cuando vos terminaste quebrando la vida de otro ¡Misericordiá!