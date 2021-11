EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos (12,38-44):

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.»

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales.

Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Marcos 12, 38-44:

🌾Cuida a tu hermano.

1) Cuídense:

Este cuídense de Jesús me gustaría asumirlo desde tres ejes:

a. Cuídense entre ustedes. En este mundo revoltoso en que vivimos, debemos aprender a cuidarnos entre nosotros. Como curas nos llamemos o como consagrados nos acompañemos, no nos liquidemos entre nosotros. Lo mismo como comunidad, si hay alguien que hace rato no vemos en la parroquia o movimiento, peguémosle una llamadita para saber cómo está. Tenemos que aprender a cuidarnos.

b. Cuidarnos de tantos vicios que están a nuestro alrededor, como el de tener poder o querer manipular. Eso de buscar el dinero y tantas tentaciones y vicios que se nos pueden pegar.

c. Cuidar a la Iglesia. La verdad es que hay muchos ataques a ella, pero lo curioso es que los que estamos adentro somos los que más la golpeamos muchas veces. Ni el Papa se salva. En este mundo donde vivimos todos contra todos, también nos hemos prendido nosotros con nuestra arma más filosa: la lengua.

2) Las características:

Jesús nos pide que tengamos cuidado de la VANIDAD, aquello de buscar tener una posición ante los demás, en donde uno quiere mostrarse peor que Quico del Chavo del 8. Siempre uno quiere aparentar. Otra de las tentaciones es la del EGOÍSMO, donde parece que solo vale lo mío. Constantemente me victimizo y cuando no estoy ganando una batalla quiero ganarla sí o sí, me hago el herido, el golpeado y hasta el enfermo. Otra de las tentaciones es el PODER, donde busco el primer puesto de todo, pero, más que nada, es llenar vacíos.

3) El tiempo:

La viuda da su riqueza, lo que tiene, y no lo que le sobra. Hoy a ese dinero le quiero poner un nombre: «el tiempo». Es aquello más valioso que tenés y va pasando. Te recuerda que sos finito, porque ya no podés volver el tiempo atrás, pero tampoco podés acelerar procesos de tu vida. Porque el tiempo tiene un presente, un pasado y un futuro. Vos: ¿qué le estas dando a Dios? ¿estás aprovechando el tiempo? Espero que esta meditación no quede solo en tu pasado.