EVANGELIO DEL DÍA 💫

Juan 17, 20-26

No ruego sólo por éstos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la Gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la Gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía, y éstos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos.»

Palabra de Dios

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Juan 17, 20-26

💫Que sean uno.

1) Por los que creerán:

Qué importante es saber que las personas que creen, creen por esa experiencia misionera evangelizadora, distinta. Es la transformación que el otro encuentra a través de esa transformación que vos experimentaste con Jesús. Vos sos evangelizador desde el momento que sos evangelizado.

2) La oración:

Jesús habla con el Padre pidiendo por vos y por mí, para que seamos unión, para que seamos común unión. Jesús pide para que estemos unidos, para que nos reconozcamos como hermanos. ¿Hoy vos te reconoces como hermano?

3) El amor:

Hoy Jesús también te propone vivir en el amor, para que Jesús esté en vos y para que vos lleves a Jesús que es amor. Jesús te cambia la vida, ¿ya lo probaste? ¿Cómo, cuándo y dónde? Hasta el cielo no paramos!