EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (9,7-9):

En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.

Herodes se decía: «A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es éste de quien oigo semejantes cosas?»

Y tenía ganas de ver a Jesús.

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 9, 7-9:

💫Querer ver a Jesús.

1) El tetrarca:

En él vemos la figura de la persona que todo lo quiere y todo lo busca. No conoce límites. No tiene límites. Es el poder que enceguece. No me refiero solo al dinero, es la persona que no se pone límites y considera que quien busca ponerle límites, lo quiere destruir. Todos tenemos algo de esto. Nos gusta tener el control de las cosas.

2) Lo que dicen:

Podría remitir a los cristianos fríos, que solo escuchan de Dios pero que no se penetran de Él, que no la encaran a la Biblia, que no la buscan, que no se animan a leer si quiera un párrafo o que no son capaces de llegar a visitarlo en el Santísimo. No te quedes con el “me han dicho”.

3) Verlo:

Es buscar, conocer más de Dios, meterte en Él. “Chusméalo” a Dios, que te entren esas ganas de buscarlo para gozar de alegría y felicidad. Confía y búscalo. Con Dios se hace todo más fácil. Hasta el cielo no paramos.