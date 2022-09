EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 9,51-56:

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén.

Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?»

Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea.

Palabra del Señor



🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 9, 51-56:

💫Unir y no liquidar.

1) Tomó la decisión:

Esta actitud de Jesús sorprende. No le escapa a Jerusalén, el lugar clave de su vida. Se decide y va a lo que vino. Va decidido y no victimizándose. Esto es para vos y para mí, ya que es hora de que te decidas. Deja de andar dando vueltas o echando culpas a alguien de lo que te pasa. Toma la decisión que corresponde a tu vida y deja de pensarla tanto. Aprende a ser firme porque el tiempo no te espera. Hoy mira lo que tenés que decidir. Hay un tiempo para todo, y hay un tiempo también para tomar decisiones, las decisiones tienen un límite. Pero pensalo bien.

2) No los alojaron:

En tu caminar te encontrarás personas a las que no podrás entrarles en su vida, por más simpático que seas. No te dejarán entrar en sus vidas y no te harán sentir acogido. Capaz que vas con la mejor predisposición de hacer amistad y de compartir tu vida, pero te pondrán límites y te llegarán a decir «somos compañeros, no amigos». Aprende que a Jesús también le cerraron la puerta, pero Él no se detuvo. Vos tampoco. Hay que seguir hacia lo que decidiste en tu vida. Seguí adelante. No te detengas.

3) No se pierde:

Estás llamado a unir y entregar vida y no somos “de vendetta”. No estamos esperando que al otro le vaya mal para reírnos. Que tu corazón no sea vengativo, sino que sea un corazón vivo. No andes por la vida en búsqueda de venganza. Hacé tu vida y seguí con lo tuyo. No andes buscando eliminar personas. Hasta el cielo no paramos.