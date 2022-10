EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 11,1-4:

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.»

Él les dijo: «Cuando oréis decid: «Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación.»»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 11, 1-4:

💫Enséñanos a orar.

1) Jesús estaba orando:

Si el hijo de Dios pasó momentos de oración en momentos clave de su vida, ¿cómo vos y yo no lo vamos a hacer? La oración es ese bastón cotidiano que nos sostiene cuando no tenemos fuerzas o no sabemos cómo seguir en nuestro caminar. La oración en la vida de Jesús no es una parte de su vida, sino más bien, es un estilo de vida. Acordate de aquello que “tu oración se haga vida y que tu vida se haga oración”.

2) Enséñanos:

Hoy vos y yo tenemos que pedirle a Jesús que nos enseñe a orar. La oración muchas veces nos cuesta, porque nos distraemos o no nos damos el tiempo, o simplemente no nos queremos relacionar con Dios. Pero cada día que pasa nos damos cuenta que el vacío aparece y la soledad nos golpea, es allí donde la oración nos fortalece y nos anima. Capaz que hoy en tu vida podés asumir el desafío de orar. La oración es importante y tu oración puede salvar y aliviar a muchos. Por algo el Papa nos pide con insistencia que oremos por la Iglesia.

3) Padre nuestro:

Nuestro Dios es un Dios cercano y familiar, no toma distancia de tu vida, de vos. Hay veces que nos quedamos con un Dios moralista o juzgador. Dios te invita a que lo veas como un padre cercano, abierto al diálogo y que quiere abrazarte fuertemente, que te ama infinitamente. Hoy, ¿cómo lo ves a Dios en tu vida? Hasta el cielo no paramos.