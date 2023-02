EVANGELIO DEL DÍA💫

Marcos 8,34–9,1:

En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo:

«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles».

Y añadió:

«En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mc. 8, 34-38. 9,1:

💫El proceso del cristiano.

1) Toma la cruz:

Es la primera etapa de tu vida. Tomar la cruz y saber que es allí donde está tu redención. Tómala y no la esquives. Es fácil esquivar la cruz o elegir una cruz a la medida que uno quiere. La cruz es una sola y esa cruz la tenés que enfrentar y llevar. Llegá al meollo de tu cruz y no te quedes con otras cruces que no son tuyas. Fíjate qué cruz tenés y no mires las cruces que vos te ponés.

2) Renuncia:

Es renunciar a vos, a tus caprichitos personales. Porque nos gusta ser caprichosos. Renunciar al querer quedar bien con todos, querer quedar bien parado ante los demás. Es aprender a caminar paso a paso. Aprender a hacer renuncias en la vida. Siempre tiene que haber una renuncia.

3) Seguilo:

Asumiendo esto seguilo a Jesús. Te reconozco que es difícil, nada fácil. Pero quien lo sigue ve cosas maravillosas y su vida se hace maravillosa. No es tan solo tomar la cruz, sino resucitar después y mostrar la cruz, pero siendo vos ya resucitado. Algo bueno está por venir.