EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 20,17-28:

En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los Doce, les dijo por el camino:

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer día resucitará».

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición.

Él le preguntó:

«¿Qué deseas?».

Ella contestó:

«Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda».

Pero Jesús replicó:

«No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?».

Contestaron:

«Podemos».

Él les dijo:

«Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre».

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo:

«Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo.

Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mateo 20, 17-28:

💫Oportunidades y no autoridades.

1) Enfrentar:

Jesús tiene en claro lo que le tocará afrontar en Jerusalén. Es complejo, pero lo asume porque mira el resultado de lo que va a lograr, y no el proceso tan solo de lo que va a enfrentar. Hoy mira el resultado de lo que vos querés lograr para tu vida y deja de estar llorando por el proceso que tienes que pasar. El buen nadador antes de tirarse a la pileta debe mirar hacia la otra punta para nadar, sin parar, porque eso le muestra la línea y el objetivo que tiene que lograr. No piensa cuánto se mojará y cuánta agua puede llegar a tragar. No. Piensa el objetivo. Vos mira el objetivo de tu vida y no te quedes con estos pesares que te tocan. Asumí ese todo que es tu vida y no le escapes a tu Jerusalén.

2) La madre de los hijos de Zebedeo:

Ella piensa que Jesús asumirá un cargo público y religioso, pero Jesús le muestra que le escapa a todo esto. Este es el problema que muchos tenemos, buscar cargos o puestos en todo lo que hacemos. Nuestro servicio más puro se puede ver manchado por la intención de aprovecharnos del servicio para sacar beneficios propios. No dejes de mirar tu vida con un servicio desinteresado a los demás. En todo ámbito buscamos poder, incluso dentro de la Iglesia. Pero te aclaro que tenemos que hacer las cosas para servir y no ser servidos a través de las cosas que hagamos.

3) El servicio:

El servicio debe ser desinteresado y simple, mostrate como sos y no tengas miedo de ayudar. Que tu mirada siempre sea clara y no busques qué provecho sacar. Abrite al otro y no dejes que otros te hagan cerrado para no querer ayudar. Viví la vida con un servicio simple y desinteresado, porque otros así te mostrarán la eternidad. Algo bueno está por venir.

EXAMEN DE CONCIENCIA‼️

🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡

VII. MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS

🍃🌸NO ROBAR

¿He robado?

¿He estafado a alguien en algún negocio?(por ejemplo aumentar el precio real a

los productos)

¿He pagado salarios injustos?

¿He participado en la corrupción?(se trata de cambiar el proceder correcto por “El que más convenga”)

¿He trabajado mal?

¿He robado tiempo de mi trabajo?

¿He defraudado fiscalmente al Estado? (evadir impuestos justos y razonables que

se revierten en beneficios a la comunidad) (Ver: justicia comunitaria y justicia

distributiva. Catecismo, 2409-2413).

¿He falsificado documentos?

¿He despilfarrado mis bienes? (es decir, gastar en exceso o en cosas suntuarias, buscando desmedido placer o prestigio, o invertir en mascotas, sumas de dinero

altas, que ayuden a remediar mejor la miseria humana).

¿He causado daños a las propiedades públicas o privadas?

¿He incumplido promesas o contratos moralmente justos?

¿He apostado irresponsablemente?

¿He hecho trampas en los juegos de azar?

¿He colocado el lucro personal como el fin único de mi actividad económica?

(Olvidando que es un servicio a los demás: “no podéis servir a Dios y al

dinero”) (Mt 6, 24; Lc 16, 13).

¿Me ha faltado practicar las obras de misericordia?:

🍃🌸7 OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES

Dar de comer al hambriento

Dar de beber al sediento.

Vestir al desnudo

Acoger el extranjero

Visitar y cuidar a los enfermos.

Visitar a los presos.

Enterrar a los difuntos.

🍃🌸7 OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES

Dar buen consejo al que lo necesita

Enseñar al que no sabe

Corregir al que está en error

Consolar al triste

Perdonar las ofensas

Soportar con paciencia los defectos

de los demás

Rogar a Dios por los vivos y los muertos