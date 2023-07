EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (11,25-30):

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»

Palabra del Señor

Mt. 11, 25-30: Cansados y agobiados.

1) Ocultaste a los sabios: Dios vino a tu vida sabiendo incluso cómo es tu vida. Porque como diría un pensador “somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”. Porque vos y yo, todos, tenemos una historia, tenemos un pasado que nos condiciona, nos limita, nos determina y nos contextualiza. Pero también está esa cuota, ese punto, de libertad. La libertad es el don que Dios puso en tu vida y siempre lo debes cuidar. Es esa libertad la que te permite decir “¿esto me tocó en la vida pero qué hago con esto?” Uno puede ser un resentido porque tuvo una infancia espantosa o puedo llegar al éxito aun habiendo tenido una infancia espantosa. Recordá que el pasado explica de una persona, pero no la justifica. Quiero que esto último lo tengas en claro. Es tu libertad la que permite que vos seas una buena o mala persona. Es desde esta sabiduría que Dios te permitirá ver tu vida y decidir por tu vida.

2) Humildad: Dios nos sigue mostrando que en la vida eclesial no hacemos campaña política ni tampoco buscamos ascensos, o hacemos gestiones. Los cristianos solamente llevamos a Cristo y lo compartimos desde nuestra experiencia personal. Pero se nos ha metido la soberbia espiritual (como diría san Juan de la Cruz), en donde nos imponemos con nuestros cargos de Iglesia o hasta incluso con nuestro saber teológico, haciendo de “patobicas” de ingreso a la casa de Dios, porque hasta actuamos con violencia. Hoy Jesús nos vuelve a invitar a descubrir la verdad de la vida en la humildad y a comprender que Dios sigue sorprendiendo llamándonos a vivir la vida cristiana en lo simple y simplemente viviendo desde Cristo, en Cristo y para Cristo.

3) Cansado y agobiado: Hoy Jesús sigue invitándonos a refugiarnos en Él y este domingo, que es día del Señor, dale y dedícale un momento a Él, en el momento de la elevación de la Eucaristía dale todo lo que traes en tu corazón para entregarle. En ese momento de tu oración personal decile “todo tuyo”. Hay una parte de la misa que me motiva mucho “oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes….” Es entregarle todo tu sacrificio de la semana y ponerlo en esa patena para que el Señor transforme todo. Entrégale y entrégate. Algo bueno está por venir.