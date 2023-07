EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 9,18-26:

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, ponle la mano en la cabeza, y vivirá.»

Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría.

Jesús se volvió y, al verla, le dijo: «¡Animo, hija! Tu fe te ha curado.»

Y en aquel momento quedó curada la mujer.

Jesús llegó a casa del personaje y, al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: «¡Fuera! La niña no está muerta, está dormida.»

Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 9, 18-26:

💫La fe sana.

1) Alto jefe postrándose:

Todos en la vida, de una u otra manera, nos queremos adueñar, poseer, tener. Hacemos que cosas y personas nos pertenezcan. Nos adueñamos de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestras casas. Somos tan torpes que hasta reclamamos nuestra parroquia, nuestro grupo, mi pastoral juvenil (porque por tantos años que estoy ya es mía). Es un constante mi, mi, mi, y somos eternos compradores de cosas, de vidas y de conciencias. Esto último es muy peligroso…Si entiendes que eres un administrador de la vida y un simple actor de reparto, vas a ayudar a que Jesús llegue a sanar a personas que están enfermas de la vida. Este hombre del evangelio se acerca a Jesús, no por su función ni por ser jefe, se acerca por dolor y necesidad. ¿Hoy cómo te acercas a Jesús? ¿Como un jefe o como un necesitado?

2) Hemorroisa:

Es una mujer que iba por detrás por dos cosas que son bien difíciles: vergüenza y miedo. Cuando aparecen la vergüenza y el miedo en tu vida te terminas poniendo detrás de la vida y en un estado de espera. Se te va la iniciativa y las ganas de ir por delante, de guiar tu vida. Aparece el miedo interno por todo lo que pasaste y la vergüenza, eso que te pone la gente de alrededor tuyo que te marca el camino y te puede hacer una persona que sufra muchos años. Lucha hoy contra estas dos cosas que pueden destruirte la vida: vence el miedo interior y apostá por decidir por vos. El poder de la decisión que tenés desde la libertad, es tuyo. Deja esa vergüenza que te impuso tal persona, tal situación, la sociedad o los que te rodean y anímate a más, porque Dios siempre tiene algo para dar.

3) No está muerta:

Jesús es un Dios de oportunidades y viene a mostrarte un hermoso camino. Para quien tiene fe, no está muerto nadie, siempre hay una oportunidad de vida y de tener vida. Aunque te hayan corrido del trabajo, no estás muerto, ¡levántate! Aunque te haya dejado tu familia, no estás muerto, ¡levántate! Aunque te hayan sacado del grupo de amigos, no estás muerto, ¡levántate! Aunque se te rían en la cara por los fracasos que obtienes, no estás muerto, ¡levántate! Aunque te hayan destruido la vida, no estás muerto, ¡levántate! Algo bueno está por venir.