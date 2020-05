EVANGELIO DEL DÍA💫🌹

Lectura del santo evangelio según san Juan (16,16-20):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver».

Comentaron entonces algunos discípulos:

«¿Qué significa eso de “dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver”, y eso de “me voy al Padre”?».

Y se preguntaban:

«¿Qué significa ese “poco”? No entendemos lo que dice».

Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo:

«¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho: “Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver”? En verdad, en verdad os digo: vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría».

Palabra del Señor

🌹💫 Comentario del Evangelio por el P. Zazano💫🌹

Jn 16, 16-20: La tristeza en gozo.

1) No me verán: es el proceso de la vida espiritual, en donde uno tiene momentos en la vida donde se acerca mucho a la presencia de Dios y hasta siente una atracción a todo lo referente a Dios. Pero también hay otro momento, en donde uno se siente alejado de las cosas de Dios, donde no tiene ganas de rezar, donde no hay consuelo en el orar. Es allí donde debemos permanecer en la perseverancia, porque la vida cristiana es un proceso y los momentos de oración se van forjando en un ir y venir.

2) Tiempo: el tiempo es uno de los puntos claves de la vida. El tiempo lleva a que uno asuma la vida como tal y la respete como tal. El tiempo te hace recordar que no sos Dios. Hoy a muchos nos toca vivir el tiempo de una manera distinta y diferente, en donde sentimos que se nos escapa todo de las manos porque el tiempo no lo puedo recuperar. Hoy aprende a aprovechar del tiempo, pero también a disfrutar del tiempo.

3) El gozo: la tristeza aparece en la vida, pero Jesús nos recuerda que hay un gozo, una felicidad y un camino por crecer. Estamos llamados a salir de la tristeza y aprender a caminar en ese camino que Dios te pone. Vos podés lograr muchísimas cosas pero recordando que la tristeza es «un paso a…». Y ese paso solamente vos sabes a dónde lleva.