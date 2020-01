*EVANGELIO DEL DÍA*

*Juan (1,1-18):*

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: «El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo.»»Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

*Palabra del Señor**

MEDITACION DEL EVANGELIO *

*Jn 1, 1-18: *



*La palabra.*

*1) Su fuerza: *

En estos años que vengo meditando con vos el Evangelio del día me voy dando cuenta cómo Dios obra en tu corazón y en el mío. Porque la luchamos vos y yo, porque hay veces que sentimos lo mismo, nos destacamos algunas veces en la vida y otras veces nos desganamos. Es como que la Palabra siempre se actualiza, pero en tu vivir… durante estos años cuántas cosas hemos pasado, hasta me imagino que te habrán cansado en algún momento esos audios, sin siquiera querer escucharlo. Reconozco que hay momentos que ni yo me aguanto. Pero es eso, dejar que la Palabra entre y obre porque «Dios obra».



*2) La luz: *

Hoy, como cierre de año te propongo que «no tengas miedo» y hasta incluso «actuar con miedo» para seguir este plan de Dios en tu vida. Seguro que vendrán cambios en este nuevo año, eso atemoriza y cuesta. La cabeza da vueltas y ella misma se encarga de meterte en tinieblas. No dejes de ser vos por más cambios que haya en tu exterior. Nunca descuides la integridad de lo de tu interior. Vos sos luz, aunque hay momentos en que sos un fuego tremendo y otros momentos una llamita que hay que cuidarla mucho.



*3) Procesos: *

Todo en esta vida tiene un proceso, el proceso para unirse con alguien para toda la vida y el proceso de separación. El proceso de ser sacerdote, el proceso de formar una familia, una empresa, el de unirte a un trabajo, etc. Las cosas no se logran de un día al otro y no se dejan de un día para el otro. Por lo que «año nuevo, luchas nuevas». Hoy detenete a pensar un ratito en todo lo vivido en este año. ¡Vamos! Que hasta el cielo no paramos.