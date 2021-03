Fenómeno inmobiliario en pandemia: crecieron 20% las casas «inteligentes» y cuestan hasta u$s 7000

La tendencia de sistemas y plataformas inteligentes llegó a la Argentina. Cómo funciona y cómo acceder barato.

El mercado inmobiliario se vio obligado a transformarse no solo por los decretos y protocolos sino también por las nuevas demandas de los consumidores. Se calcula que más de 9.000.000 de personas alquilan en nuestro país y, en este contexto, surgieron nuevas tendencias digitales que llegaron para quedarse como la implementación de firma digital en contratos de alquiler y ventas de propiedades como también la digitalización de documentación.

Otro paradigma que se rompió frente a la pandemia fue la posibilidad de visitar los espacios ofrecidos por las inmobiliarias antes de alquilar. Ahora, se vieron obligadas a digitalizar sus inmuebles y ofrecer recorridos virtuales. Las inmobiliarias transformaron la experiencia de las visitas en imágenes, videos y realidad virtual.

Por otro lado, los sistemas inteligentes cobraron relevancia durante el último tiempo. Se trata de sensores y dispositivos conectados a plataformas móviles que permiten a los usuarios monitorear el estado de su hogar.

En tanto, los sistemas domésticos inteligentes pueden apagar las luces, balancear el consumo eléctrico y energético del hogar. Estos sistemas están integrados en una app móvil disponible en la tienda de aplicaciones iOS y Android. Según fuentes del sector, las consultas por domótica para automatizar hogares aumentaron en un 50% y las ventas en un 20%.

En cuanto a sistemas completos, se calcula que en promedio las instalaciones cuestan entre US$ 1.000 y US$ 2.000 para un departamento. Para un hogar, en cambio, pueden superar los US$ 3.000 y alcanzar los US$ 7.000.

Google Home Mini.

Sin embargo, es posible automatizar el hogar con pequeños dispositivos de Google y Amazon por menos dinero. Uno de los dispositivos más comprados por los usuarios en la Argentina es Google Home Mini, un asistente virtual de Google quepuede responder preguntas, controlar la música, gestionar el clima, entre otras acciones. A escala internacional, según ZDNet el aparato inteligente tiene una precisión del 92,9%.

El dispositivo es pequeño y funciona con manos libres. Además, puede ser conectado a sistemas de luces inteligentes de marcas como Philips. Su valor de mercado ronda los $4.000.

Ecosistema Amazon Alexa.

En segundo lugar, se posiciona la asistente virtual de Amazon «Alexa», uno de los ecosistemas inteligentes más completos. Este dispositivo cuenta con pantalla táctil, cámara y display digital.

El sistema de voz Alexa puede realizar compras en línea, dar el clima, leer diarios, reproducir música, entre otras acciones, ya que puede integrarse a aplicaciones móviles. Es uno de los sistemas más elegidos y cuesta alrededor de $10.000.

