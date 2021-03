Fuerte enfrentamiento entre Alberto Fernández con Lacalle Pou y Bolsonaro en la Cumbre del Mercosur

El mandatario argentino se enfrento con su par brasileño y uruguayo por la agenda de libre comercio que quieren instalar. Lacalle Pou acusó a Argentina de ser un «lastre». En la Cumbre celebrada este viernes para conmemorar el 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur, terminó empañada por elentre el presidente argentino,y sus pares uruguayo y brasileño,

Las diferencias en la política comercial de ambos sectores parecen ya irreconciliables. Mientras este segundo grupo busca una apertura comercial del Mercosur o que en su defecto se flexibilice para que cada país pueda perseguir acuerdos comerciales por fuera del proceso de integración, Alberto Fernández busca instalar una agenda progresista con el foco en la integración regional por fuera del ámbito comercial y que cualquier tipo de apertura o flexibilización se postergue.

Es por ello que Alberto Fernández pidió este viernes “construir una agenda en común” y crear un observatorio democrático y otro para la prevención de la violencia de género. Luego solicitó la creación de otro observatorio dedicado el medio ambiente. Lo cierto es que estas cuestiones no son materia principal del Mercosur que esta destinado a tratar cuestiones de corte económicas y comercial, algo a lo que Alberto Fernández escasamente aludió en su discurso.

Esto no cayó bien en Bolsonaro y Lacalle Pou que tienen una visión distinta y ven en Argentina un obstáculo para su desarrollo económico y en esta linea el mandatario uruguayo aseguró: “Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse”.

Ante estas duras palabras Fernández se molestó y le respondió a Lacalle Pou invitándolo a salirse del Mercosur: “Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. No queríamos ser una carga para nadie. Eso hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si esa carga pesa mucho. Terminemos con esas ideas que ayudan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco“, fue la última frase del mandatario argentino.

Por su parte, Bolsonaro también apunto contra Fernández aunque de forma mas diplomática, al bregar por una mayor flexibilización del Mercosur: “Defendemos la modernización del Bloque, como la actualización de las tasas arancelarias externas”. En una linea similar se expresó el presidente paraguayo Mario Abdo que también puja por la apertura comercial del Mercosur.

La posición contraria del resto de los mandatarios lo deja a Alberto Fernández solo en esta pelea pero fue tajante con la postura de Argentina: “No creemos que la reducción lineal del arancel externo sea el mejor instrumento. Argentina propone preservar el equilibrio entre sectores agrícolas e industriales, con justicia social, en un contexto de incertidumbre global absoluta”, lanzó Fernández.