Grabois apuntó contra Alberto:“Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no más”

El dirigente social encabezó la primera protesta oficialista contra el Gobierno del Frente de Todos, aunque solo disparó contra el Presidente, dejó en claro que “si Cristina fuese la presidenta estaríamos haciendo exactamente lo mismo”.

En un nuevo episodio de la feroz disputa dentro de la coalición gobernante, que llevó a algunas agrupaciones oficialistas a liderar protestas en la calle, junto con organizaciones de izquierda e independientes en reclamo de mejores condiciones de vida y del Salario Básico Universal.

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, disparó contra el Presidente: “No es tan difícil Alberto. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática”.

Mientras encabezaba una marcha bajo el Puente Pueyrredón, en la localidad bonaerense de Avellaneda, el referente enfatizó contra el mandatario, “Es muy fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Me dicen hay que ser conscientes de la situación. Entonces Alberto que por lo menos no si no hay para que salgamos de la pobreza, salgamos de la indigencia”.

“Si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”, alertó Grabois.

El referente del MTE, que se encuentra más alineado con el cristinismo dentro del Frente de Todos, más temprano había deslizado una posible ruptura con el oficialismo, si no se llegaba a acordar la creación de un salario básico universal, al responder “es una posibilidad”, ante la consulta periodística.

La convocatoria en contra de las políticas de ajuste de la ministra de Economía, Silvina Batakis, fue articulada entre algunas agrupaciones oficialistas y grupos de izquierda reunidos en la Unidad Piquetera, totalmente opositores al Gobierno, como el Polo Obrero, y aunque se mantuvo por separado, en el Obelisco y Puente Pueyrredón, también se dieron otros 50 cortes de rutas en todo el país.

De la jornada de protesta, también participaron la CTA Autónoma, el Frente Popular Darío Santillán, La Poderosa, Nuestramérica y el Partido Piquetero. No, así el Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) quienes se encuentran alineados con Alberto Fernández.