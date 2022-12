GranHermano2022: quiénes sonCamilaLattanzio yArielAnsaldo,los nuevos participantes que entraron a la casa

En una noche repleta de emociones, los hermanitos se sorprendieron con la llegada de los nuevos integrantes

Gran Hermano 2022: quienes son Ariel y Camila, los nuevos participantes

Como si faltaran emociones en la casa de Gran Hermano 2022, el ciclo de Telefe, en la noche en la que el líder tiene que salvar a uno de las personas nominadas para irse este próximo domingo, también entraron dos nuevos compañeros.

Si bien Santiago Del Moro ya se los venía anticipando, ellos no sabían exactamente cuándo sucedería y mucho menos pensaron que sería tan pronto.

Así que cuando Ariel Ansaldo, el primer participante nuevo abrió la puerta de la casa, ellos no se dieron cuenta. Fue recién cuando se acercó a la casa que lo vieron. “¡Ay qué miedo!, gritó Julieta al verlo.

Y Ansaldo no entró para nada con perfil bajo. Con 44 años, el hombre es oriundo de Berazategui y es parrillero. Según contó en su video de presentación, Ariel armó una parrilla en plena pandemia y cocinó hasta la semana pasada.

Ariel Ansaldo es el nuevo integrante de la casa de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

A pesar de sus 120 kilos, es fanático de la natación. “No tengo problema con nada”, expresó confiado cuando Alfa le preguntó si tenía problema con los gases. “Con lo único que tengo problema es con los ronquidos”, admitió luego.

Ariel también es Licenciado en Comunicación Social, aunque en el último tiempo se dedico a cocinar.

“Los voy a volver locos, los voy a manipular”, reconoció en su presentación. Claro que los hermanitos eso no lo saben.

Muy simpático, enseguida se puso a charlar con todos, que lo miraban sentados desde el respaldo del sillón, en hilera.

Alfa desplegó todo su histrionismo, y no paró de hacerle bromas y preguntas. Los chicos quisieron saber si los reconocía por sus nombres y Ariel no dudó en mencionar uno por uno. “Pero los apellidos no me los sé”, dijo risueño.

Coti, que fue la última en saludarlo porque estaba adentro de la habitación hablando con el Cone y muy compungida por lo que había sucedido el día anterior con las nominaciones, le dijo sin filtro. “Llegó tu competencia, Alfa”, haciendo alusión a que el nuevo integrante habla tanto como él.

Sin ningún tipo de verguenza, Ariel se dispuso a conocer los ambientes de la casa, y cuando pasó por la heladera lo primero que hizo fue abrirla. “A ver cómo estamos acá”, dijo picante. Y Alfa, mientras le cerraba la puerta le hizo otro chiste. “Esta semana no podés tocar nada”.

El jugador, que en sus redes sociales se define como una celebridad, aunque todavía no tiene mucha cantidad de seguidores, ya empezó a revolucionar el clima que se vive adentro del certamen.

Cuando parecían volver a distenderse, Santiago Del Moro anunció la entrada de otra integrante. Camila Lattanzio, de 21 años, es de Ituzaingó, en zona oeste. Muy sexy, entró súper contenta y emonionada de poder vivir la experiencia adentro de la casa de Gran Hermano.

Camila es pianista del Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, pero en su video de presentación contó que le encanta cantar cumbia. Es vendedor de autos y tiene una hermana gemela. “Flor es mi otra mitad”, admite. También reveló que hace dos meses falleció su papá y que tiene un toc que no puede superar. “Me baño entre 3 y 4 veces por día”, reveló.

Al recibirla adentro del reality, los hermanitos quisieron saber todo de ella. Y los que la acompañaron a acomodarse en la habitación fueron Romina y Alfa, como si fueran los dueños de la casa. Alfa le llevó la valija y le dijo picante: “Te estábamos esperando, las chicas están felices”.