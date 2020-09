Impuesto a la riqueza: qué políticos deberán pagar si se aprueba el proyecto

Un ex presidente, varios ex ministros y al menos tres senadores, quedarían alcanzados por el gravamen a las grandes fortunas. Máximo Kirchner, uno de sus impulsores, también podría tener que pagarlo. ¿Qué tienen en común Gustavo Arribas con los peronistas José Alperovich y Juan Carlos Romero? Todos ellos, de currículum político,, en caso de que se apruebe en el Congreso, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

Sólo uno de los impulsores de la propuesta del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, podría ser alcanzado por el gravamen si, por inflación, su patrimonio aumentó en el último año, información pública aún desconocida.

De licencia tras una denuncia de abuso, el ex gobernador de Tucumán no estará en el Senado si es que el impuesto llega al recinto tras el paso por la Cámara baja. Hace años que Alperovich encabeza el ranking oficial de los políticos más ricos. En su última declaración jurada presentada ante la oficina Anticorrupción (OA), el peronista declaró haber cerrado un 2018 con un patrimonio de $ 803.010.111. En caso de que se apruebe la tabla de alícuotas como figura en la propuesta, aún sin la inflación del 2019, Alperovich deberá abonar por lo menos una suma fija de $ 18.750.000 más el 3% del excedente, en su caso, de 800 millones: apenas $ 90 mil. No declaró bienes en el exterior, lo que le subiría el porcentaje. Quien deberá pagar más por no tener todo su patrimonio en el país es Gustavo Arribas, ex titular de la AFI. Al irse del Gobierno declaró una fortuna de $ 462.103.221, por lo que quedaría alcanzado en la tercer categoría del impuesto. Deberá pagar 8.250.000 más otro millón y medio (el 2,5% del excedente).

Al abandonar el poder, Mauricio Macri declaró un patrimonio de $ 273.282.463, pero que no incluye los bienes que había concentrado en el fideicomiso ciego. Considerando la información que tiene la OA, al ex Presidente como mínimo le corresponderían $ 4 millones más el 2% de 73 millones por superar el techo de la primera categoría, o sea $ 1,4 millones.

No estará Alperovich pero sí hay otros legisladores que deberán votar sobre un impuesto que los alcanzará. El senador Roberto Basualdo declaró bienes por $ 352.776.002 en 2018. Como en muchos otros casos, el documento correspondiente al año pasado aún no fue publicado por la OA.

Con la firma del bloque del PRO, Basualdo propone una contrapropuesta: un «aporte patriótico». Otro de sus firmantes es el salteño Juan Carlos Romero. Su patrimonio está al límite: en 2018 era de $ 197.867.749. Lo más probable es que con la inflación ya haya superado el piso del impuesto.

Una situación similar ocurre en el caso de Máximo Kirchner, el único del todismo que podría ser alcanzado por el gravamen. El dato más actual, después de la transferencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a sus hijos, es que el jefe de la bancada todista tenía en 2018 unos $ 143.726.266. Considerando la inflación podría superar la barrera. «Si tiene que pagar el impuesto lo hará la Justicia», ironizar cerca del líder camporista. Desde 2016 sus bienes fueron embargados y hoy son manejados por interventores.

En cambio, el creador en lo formal del impuesto, el diputado Carlos Heller no debería pagarlo: declaró un patrimonio en 2019 de $ 16.268.987. Ninguno de los otros 13 firmantes tampoco alcanza ni de cerca el piso de $ 200 millones.

Hay otros ex funcionarios PRO, alejado de la arena política, que deberían pagarlo. En su última declaración jurada poco después de renunciar, el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne declaró tener unos $ 275.730.485. El ex vicepresidente del Banco Central macrista, Gustavo Cañonero, anotó unos $ 495.020.813. Y el ex titular de Energía, Juan José Aranguren, ya quedaba al límite: el ex Shell se fue con $ 199.781.025.

No ocurre lo mismo en el elenco albertista. El ministro que declaró más bienes es Matías Lammens (Turismo) pero con unos $ 36.611.848 de patrimonio que lo alejan de la obligación de pagar el eventual impuesto.